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Культурные события Абхазии на неделю: "Кунаки", джаз, "Пастух и кот"

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Культура
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Sputnik, Бадрак Авидзба.

Хотите быть в курсе всех событий культурной жизни Абхазии? Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вашему вниманию только самые интересные и актуальные культурные мероприятия в республике.

Афиша культурных событий Абхазии с 13 ноября по 19 ноября:

Абхазская государственная филармония

Для любителей эстрадной музыки предстоящая неделя готовит приятный сюрприз. 13 ноября в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится концерт, в котором примут участие артисты армянской эстрады. Красивые армянские мелодии и песни будут ждать зрителей в 18.00.

Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба 14 и 15 ноября предложит зрителям премьеру спектакля "Пастух и кот" в 15:00. Кроме того, поклонники театрального творчества 14 и 15 ноября в 19.00 смогут посмотреть полюбившийся зрителям  спектакль "Махаджиры"

Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба

Проведение в Абхазии Международного фестиваля документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа "Кунаки" стало уже доброй традицией. На XI по счету фестиваль в Абхазию приедут лучшие документалисты России и авторы телевизионных программ. Начнется церемония открытия 15 ноября в 19.30.

РУСДРАМ

Ну, а если вы любитель джаза, то и вам будет куда сходить на предстоящей неделе. Свои традиционные выступления в республике продолжит Тамара Воронова, на сей раз на одну сцену с ней выйдет один из самых известных джазменов современной России Сергей Манукян. По словам Тамары Вороновой, подготовлена интересная программа, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Концерт состоится 16 ноября, начало в 19.00.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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