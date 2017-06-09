Даур Барганджия: движение "Послы доброй воли" станет стимулом для молодых людей

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Мария Шелудякова. В течение месяца послы доброй воли Абхазии приступят к реализации акции в рамках проекта "Возрождение Абхазии", направленной на улучшение демографической ситуации. Подробности о реализации амбициозных планов послов доброй воли рассказал координатор движения Даур Барганджия.

Послы доброй воли Абхазии – известные деятели культуры и спорта, политики, общественные деятели, которые многого добились в Абхазии и за ее пределами. Движение объединило тех, кому не все равно.

© Sputnik. Анжелика Бения, Зафас Гамгия Послы доброй воли в Москве и Сухуме строили планы благотворительности

Присоединившиеся к движению знаменитости будут решать реальные проблемы и конкретные задачи, а главное, своим примером они покажут, как важно быть неравнодушным и помогать нуждающимся. Основная задача послов – привлечь внимание к проектам и убедить молодых абхазов, что при желании можно осуществить все самые заветные мечты и достичь невиданных высот.

Движение души

Активные граждане пытались объединить соотечественников за рубежом для решения конкретных проблем уже давно, но только сейчас удалось "собрать всех воедино", отметил Барганджия. Предложение создать такое движение поддержали видные представители абхазской диаспоры, и, благодаря их ресурсам, удалось сдвинуть это большое дело с мертвой точки.

"Идею заняться оказанием помощи нуждающимся поддержали глава диаспоры Беслан Агрба, юрист, директор факультета ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц и многие другие, – рассказал координатор движения. – После презентации проекта был большой отклик. К нам начали обращаться представители диаспоры, которые обычно не проявляли инициативу".

Первые добрые дела

Проект предстоящей работы организаторы представили 7 июня в МИА "Россия сегодня", и уже сейчас они готовы переходить от слов к делу. Первая акция "Полки добра" в рамках проекта "Добро без границ" стартует в Абхазии 14 июня: в каждом регионе страны в магазинах появятся полки с бесплатными предметами первой необходимости.

Вторая акция пройдет в июле, и она поможет решить одну из самых острых проблем. Проект "Возрождение Абхазии" направлен на улучшение демографической ситуации в республике. Российские специалисты приедут в одну из больниц республики и на протяжении определенного времени будут бесплатно принимать роды.

"Всем желающим будет оказана высококвалифицированная помощь специалистов. Мы надеемся, что акции в рамках данного проекта станут стимулом для молодых людей, и со временем демографическая ситуация изменится к лучшему", – поделился Барганджия.

Финансирование проектов осуществляется за счет пожертвований представителей абхазской диаспоры и неравнодушных россиян.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

"Пока люди видели только красивую презентацию, но когда будут результаты, реальные дела, каждый захочет внести свою лепту в общее дело", – уверен он.

Более того, летом организаторы планируют провести в Сухуме благотворительный вечер, на котором соберутся все послы доброй воли. Это знаменитые люди, которые вызывают большой интерес публики, и, считает Барганджия, они привлекут к проекту внимание и, возможно, дополнительное финансирование.

Координатор движения отметил, что известные люди с радостью и без колебаний присоединяются к проекту. Послами уже стали актеры Егор Бероев и Ксения Алферова, "звездочка Абхазии", победительница шоу "Ты супер!" Лера Адлейба, главный редактор журнала People Talk Лаура Джугелия, автор нашумевшего проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба и многие другие.

Движение послов доброй воли пока юридически не оформлено. Организаторы планируют зарегистрировать проект как в России, так и в Абхазии. Барганджия сообщил, что основной фонд будет находиться в Москве, а в Сухуме – его представительство. Совсем скоро у движения появится собственный сайт, где будут опубликована подробная информация о проекте, а в столице Абхазии откроется общественная приемная, куда с пожеланиями и предложениями сможет прийти любой желающий.