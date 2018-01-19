Самка леопарда, пойманная в Абхазии, найдена мертвой в горах

Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в абхазском селе Лыхны, выпустили в дикую природу в Кавказском заповеднике 28 декабря 2017 года.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена мертвой на территории Кавказского заповедника, сообщила пресс-служба Минприроды России.

© Фото: предоставлено АНО "Центр природы кавказа" Прощание и надежда на встречу: леопард Виктория побежала в сторону Абхазии

"Каких-либо повреждений, ранений, у животного не обнаружено. Сопоставив эти данные и маршрут перемещений кошки с помощью спутникового слежения, учитывая отсутствие неблагоприятных погодных явлений, наличия достаточной кормовой базы, специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя", — говорится в сообщении.

Большой потерей назвал гибель Виктории директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Игорь Честин.

"Мы лишились единственной самки и в этом году не сможем надеяться на размножение наших леопардов в природе. Однако, любая программа, связанная с восстановлением популяций животных, не застрахована от подобных рисков, особенно если речь идет о леопардах, которые, как правило, охотятся на добычу, гораздо превышающую их по размерам", — сказал Честин.

Академик РАН Вячеслав Рожнов подчеркнул, что перед повторным выпуском с новым ошейником Виктория блестяще сдала все тесты. Он добавил, что, несмотря на потерю, реализация программы восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе не будет остановлена.

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Житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду, воровавшую кур, самку переднеазиатского леопарда Викторию в ноябре 2017 года.

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).



