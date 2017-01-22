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Акция протеста против Трампа

Трамп о протестах: знаменитости сильно попортили дело

REUTERS/Stephanie Keith
В мире
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Темы:
Выборы президента в США (62)
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter массовые протесты, прошедшие в США в субботу, на следующий день после его инаугурации.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Массовые протесты, прошедшие в США в субботу, на следующий день после его инаугурации раскритиковал в Twitter президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Смотрел вчера протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?" — написал Трамп.

Он также написал, что "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.

По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.

Темы:
Выборы президента в США (62)

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