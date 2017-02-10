Голливудский актер прервал съемки ради конкурсанта шоу "Ты супер!"

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава прервал съемки нового фильма "Небесные акулы" (Sky Sharks) ради Жени Шевченко из Приморского края, участника шоу "Ты супер!".

Звезда мирового кинематографа Кэри-Хироюки Тагава, на счету которого более сотни ролей в таких картинах, как "Хатико: самый верный друг", "Смертельная битва" и "Планета обезьян", прилетел в Москву из США, чтобы поддержать маленького конкурсанта.

Когда 11-летний Женя Шевченко из Приморского края закончил исполнять свою песню, известный актер поднялся к нему на сцену. Мальчик не сразу понял, кто вышел его поддержать, а вот зал замер от восторга.

Как только Кэри-Хироюки спустился со сцены, в студии начался ажиотаж, члены жюри покинули свои места, чтобы сделать селфи с японским самураем. Организаторы отчаянно просили всех занять свои места, но все было тщетно.

Маленькие конкурсант пел от самого сердца. Искренность необходима, дети обладают ею, как никто, уверен актер.

"После знакомства с Женей у меня осталось чувство невероятной чистоты. И это самая важная вещь в мире. Невероятно, что проект объединил таких разных детей из разных стран. Но хочу отметить, что это очень русский проект, ведь благодаря 1000-летней истории вашей страны, культура, музыка и люди невероятно глубоки и сильны. Ради этого я здесь, мне хочется быть причастным к этой истории", — поделился Кэри-Хироюки своими впечатлениями от конкурса.

Несмотря на то, что каждый день на съемки музыкального шоу "Ты супер!" приезжают известные люди, певцы, актеры или танцоры, главными на сцене остаются дети и их талант.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Уже завтра вся Россия и страны-участники конкурса познакомятся с талантливыми детьми. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



