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Голливудский актер прервал съемки ради конкурсанта шоу "Ты супер!"

© Sputnik. Григорий Сысоев
В мире
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (20)
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Премьера нового музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Уже завтра вся Россия и страны-участники конкурса смогут увидеть и услышать талантливых детей с непростой судьбой.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава прервал съемки нового фильма "Небесные акулы" (Sky Sharks) ради Жени Шевченко из Приморского края, участника шоу "Ты супер!".

Звезда мирового кинематографа Кэри-Хироюки Тагава, на счету которого более сотни ролей в таких картинах, как "Хатико: самый верный друг", "Смертельная битва" и "Планета обезьян", прилетел в Москву из США, чтобы поддержать маленького конкурсанта.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

Когда 11-летний Женя Шевченко из Приморского края закончил исполнять свою песню, известный актер поднялся к нему на сцену. Мальчик не сразу понял, кто вышел его поддержать, а вот зал замер от восторга.

Как только Кэри-Хироюки спустился со сцены, в студии начался ажиотаж, члены жюри покинули свои места, чтобы сделать селфи с японским самураем. Организаторы отчаянно просили всех занять свои места, но все было тщетно.

Маленькие конкурсант пел от самого сердца. Искренность необходима, дети обладают ею, как никто, уверен актер.

"После знакомства с Женей у меня осталось чувство невероятной чистоты. И это самая важная вещь в мире. Невероятно, что проект объединил таких разных детей из разных стран. Но хочу отметить, что это очень русский проект, ведь благодаря 1000-летней истории вашей страны, культура, музыка и люди невероятно глубоки и сильны. Ради этого я здесь, мне хочется быть причастным к этой истории", — поделился Кэри-Хироюки своими впечатлениями от конкурса.

Обращение участницы из Абхазии Ты супер!
© Sputnik.
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба посылает привет Абхазии

Несмотря на то, что каждый день на съемки музыкального шоу "Ты супер!" приезжают известные люди, певцы, актеры или танцоры, главными на сцене остаются дети и их талант.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Уже завтра вся Россия и страны-участники конкурса познакомятся с талантливыми детьми. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. 

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. 


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (20)

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