Еще один шанс: первый тур проекта "Ты супер!" завершен

Sputnik, Анжелика Бения.

Отборочный тур проекта "Ты супер!" завершен. За месяц участники шоу многому научились, встретились со своими кумирами, многие конкурсанты нашли братьев и сестер, друзей, а кто-то родную маму.

В проекте приняли участие 100 юных вокалистов, подопечных школ-интернатов, детей из приемных семей и детских домов, из них 57 конкурсантов прошли в следующий тур.

© Фото: Антон Девяткин Показывай всем зубы: Александр Шоуа дал советы Валерии Адлейба

В последний день отборочного тура 17-летнему конкурсанту из Челябинска Артему Абрамову повезло. Отборочный этап Абрамов не прошел, однако благодаря голосу ведущего Вадима Такменева конкурсант получил шанс продолжить участие в проекте.

Большинство участников шоу "Ты супер!" впервые оказались в Москве и впервые выступали на большой сцене. И как бы ни оценили члены жюри их выступления, каждый из участников уже достоин многократного "Ты супер!".

В финальный день отборочного тура одного из участников — Максима Михальцова из Хакасии — пришел поддержать и спеть с ним дуэтом певец Алексей Гоман.

В следующий этап проекта 17-летний Максим не прошел. Юноша живет под опекой бабушки. Он мечтает стать артистом. Он признался, что понимает всю сложность этой профессии, но отметил, что готов к любым трудностям.

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"Мне понравилось все. Ты просто очень волновался. Это совершенно нормальная история. Опыт придет, и ты поймешь, что волнение можно переворачивать в свою сторону, чтобы оно тебе не мешало, а помогало. У тебя очень хороший взгляд. Видно, что ты мыслящий человек. В глазах у тебя есть душа. И поверь, эту душу можно будет вложить потом в песни", – сказал конкурсанту Алексей Гоман.

Еще один сюрприз ждал участницу Надежду Чехову из Калужской области, которая несколько лет назад нашла родного брата и вскоре была вынуждена с ним расстаться: парня забрали в армию. Команда проекта "Ты супер!" привезла брата к сестре. Как оказалось, вокальный талант у них с сестрой — семейная черта. Юноша поразил жюри своим выступлением, спев песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Еще одна конкурсантка покорила своим голосов членов жюри.

11-летняя Софья Лебедева из Тверской области живет в большой приемной семье: у нее четыре сестры и шесть братьев. Юная конкурсанта призналась, что благодаря приемным родителям она начала заниматься пением. Сейчас Софья занимается в народно-певческом ансамбле. У девочки есть хобби — верховая езда. Она мечтает стать наездницей.

"Еще чуть-чуть — и в Книгу рекордов Гиннеса!" — отметил член жюри Виктор Дробыш.

Исполнив русскую народную песню с задорным танцем и визгом, Софья завоевала четыре зеленые кнопки.

Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе.

Абхазию на этом проекте представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур. Первый день нового отборочного тура можно будет увидеть 8 апреля в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ.



