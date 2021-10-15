https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-vyrazil-obespokoennost-vozmozhnym-rostom-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-1035904661.html

Анкваб выразил обеспокоенность возможным ростом заболеваемости COVID-19 среди детей

Анкваб выразил обеспокоенность возможным ростом заболеваемости COVID-19 среди детей

За все время пандемии коронавируса в Абхазии он был диагностирован у 29496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24578 человек. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T11:46+0300

2021-10-15T11:46+0300

2021-10-15T12:00+0300

в абхазии

школы

дети

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что готов отдельно обсудить ситуацию с COVID-19 по школам с ответственными лицами. Об этом он заявил в ходе заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса. По словам Александра Анкваб, более 40 процентов населения Абхазии уже исследовано, 11 процентов инфицировано, летальность составила 1,5 процента. "У нас на 10 тысяч - 1200 инфицированных, мы в два с лишним раза менее дисциплинированны, чем другие (страны - ред.). Усилия медиков помогают нам сохранить процент летальности, хотя каждая жизнь бесценна. Нужно задуматься над этими цифрами, они показывают, что надо делать", – добавил глава правительства. Начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил рассказала, что из 15 столичных школ восемь малочисленные, где никто не болеет. "Двухсменная работа разгрузила школы, чтобы разгрузить большие классы разделили классы, отдельные классы были направлены на углубленное изучение определенных предметов, в хорошую погоду некоторые предметы проводили на воздухе. За шесть недель учебы, кроме десятой школы, мы работали на полную мощь. По Сухуму болеют 15 педагогов, 36 детей, шесть классов закрыты на самоизоляцию", – сказал она. Премьер-министр сделал замечание Астанде Таркил в связи с тем, что ученики старших классов принимали участие в массовых мероприятиях в честь празднования Дня Победы и Независимости и были без масок. Он отметил, что впредь такие упущения будут наказываться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-mogut-prodlit-na-nedelyu-1035904045.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, дети, ситуация с коронавирусом в абхазии