https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/iz-abkhazii-vyvezeno-okolo-40-ofitsialno-zavezennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-1035911623.html
Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
30 марта 2021 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о продлении запрета на майнинг криптовалют в республике до 30 марта 2022 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T15:55+0300
2021-10-15T15:55+0300
2021-10-15T16:11+0300
в абхазии
отар хеция
таможня
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции на Абхазском телевидении. Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/masalovich-o-blokirovke-vpn--v-borbe-s-mayningom-khorosho-rabotaet-dlya-nedalekikh---1035830899.html
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отар хеция, таможня, майнинг в абхазии
Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
15:55 15.10.2021 (обновлено: 16:11 15.10.2021)
30 марта 2021 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о продлении запрета на майнинг криптовалют в республике до 30 марта 2022 года.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции на Абхазском телевидении.
За все время в республику официально было завезено 66 тысяч 857 единиц оборудования для майнинга, также официально вывезено 27 тысяч 124 единицы.
Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.
Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.
Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.