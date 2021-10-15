https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/iz-abkhazii-vyvezeno-okolo-40-ofitsialno-zavezennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-1035911623.html

Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга

Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга

30 марта 2021 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о продлении запрета на майнинг криптовалют в республике до 30 марта 2022 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T15:55+0300

2021-10-15T15:55+0300

2021-10-15T16:11+0300

в абхазии

отар хеция

таможня

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции на Абхазском телевидении. Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Bzhaniya-rasskazal-o-rezultatakh-borby-s-mayningom-kriptovalyut-v-Abkhazii-1033252873.html

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отар хеция, таможня, майнинг в абхазии