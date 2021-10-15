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Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
30 марта 2021 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о продлении запрета на майнинг криптовалют в республике до 30 марта 2022 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T15:55+0300
2021-10-15T16:11+0300
в абхазии
отар хеция
таможня
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции на Абхазском телевидении. Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/masalovich-o-blokirovke-vpn--v-borbe-s-mayningom-khorosho-rabotaet-dlya-nedalekikh---1035830899.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Bzhaniya-rasskazal-o-rezultatakh-borby-s-mayningom-kriptovalyut-v-Abkhazii-1033252873.html
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отар хеция, таможня, майнинг в абхазии

Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга

15:55 15.10.2021 (обновлено: 16:11 15.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
30 марта 2021 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о продлении запрета на майнинг криптовалют в республике до 30 марта 2022 года.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции на Абхазском телевидении.
За все время в республику официально было завезено 66 тысяч 857 единиц оборудования для майнинга, также официально вывезено 27 тысяч 124 единицы.
Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.
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Мосалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: хорошо работает для "недалеких"
12 октября, 17:24
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Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.
Рейд по отключению майнинг ферм в очамчырском р-не - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
В Абхазии
Бжания рассказал о результатах борьбы с майнингом криптовалют в Абхазии
21 сентября, 14:58
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Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.
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