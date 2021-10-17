https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/tsennosti-na-vyvoz-kak-predmety-kulturnogo-naslediya-okazyvayutsya-za-granitsey-1035939715.html

Ценности на вывоз: как предметы культурного наследия оказываются за границей

Ценности на вывоз: как предметы культурного наследия оказываются за границей

В Абхазии расположено много объектов историко-культурного наследия, где археологи находят предметы, представляющие ценность для изучения истории республики. Но... 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T12:21+0300

2021-10-17T12:21+0300

2021-10-17T13:04+0300

в абхазии

культура

археологи

история

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О том, какие правила существуют по вывозу культурных ценностей из Абхазии, кто их нарушает и что им за это грозит, читайте в материале Sputnik Абхазия.Культурные ценности через границуВ сентябре этого года Южное таможенное управление опубликовало новость о том, что в аэропорту Краснодара у гражданина России обнаружили металлический крест. Владелец объяснил, что этот православный крест он приобрел в монастыре села Дранда в Абхазии для личного пользования. Позже выяснилось, что предмет представляет культурную ценность – это был киотный крест, изготовленный в конце XIX века.Связаться с настоятелем Драндского успенского монастыря Андреем Струцким для комментария не удалось, после чего редакция Sputnik обратилась в министерство культуры.Начальник департамента охраны историко-культурного наследия Минкультуры Шандор Кайтан проинформировал, что официальных рынков, где можно купить предметы, представляющие культурную ценность, в Абхазии нет – так как это незаконно.Нехватка специалистов на границе как с абхазской, так и с российской стороны, которые могут определить, относится ли тот или иной предмет к культурному наследию, становится причиной вывоза их за границу, подчеркнул Кайтан."На границе есть большая проблема с идентификацией объектов культурного наследия. Специалисты могут не понять, что даже золотые предметы, украшения являются объектами историко-культурного наследия. Таким образом, они проходят через границу, продаются", - сказал начальник департамента охраны историко-культурного наследия Минкультуры.Государственный таможенный комитет отмечает, что абхазское законодательство не проработано должным образом в этом плане."К сожалению, в Республике Абхазия законодательная база, регламентирующая вывоз предметов, представляющих историко-культурную ценность, не проработана должным образом, что приводит к определенным трудностям при реализации политики пресечения незаконного вывоза произведений искусства и предметов, имеющих культурную и историческую значимость таможенными органами Абхазии".Все предметы искусства перед вывозом в обязательном порядке подлежат письменному декларированию, поэтому незаконный транзит культурных ценностей считается контрабандой."Такие действия квалифицируются как преступление согласно законодательству республики. Ответственное лицо таможенного органа принимает декларацию и идентифицирует все культурные ценности, после чего предоставляется специальный штамп на разрешение транспортировки. При таможенной регистрации пошлина за вывоз культурных ценностей, как правило, не предусматривается", - сообщает ГТК.Продолжая комментарий, ведомство обращает внимание на то, что произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат подлежат обязательной экспертизе. Такое исследование должно проводиться исключительно уполномоченными сотрудниками государственных служб."Результатом проведения экспертизы является Свидетельство на право вывоза, что позволяет оформить разрешение на вывоз. Полученные экспертные заключения являются законным основанием для принятия решения о вывозе предметов за рубеж. Незаконный вывоз культурных ценностей с территории Республики Абхазия приобретает все более угрожающие масштабы. Преступники и контрабандисты используют все более изощренные способы вывоза произведений искусства и предметов, имеющих культурную и историческую значимость. На таможенные органы возложена одна из важнейших задач - пресечение незаконного вывоза культурно-исторических ценностей за пределы Республики Абхазия", - отмечает ведомство.При этом, в силу нехватки технических средств таможенного контроля, выполнение этой задачи не представляется возможным для полного пресечения незаконного вывоза за пределы страны историко-культурных ценностей."Другой сложностью, с которой сталкиваются таможенные органы Республики Абхазия, при борьбе с попытками незаконного вывоза культурных ценностей с территории Республики Абхазия, является нехватка кадров, способных идентифицировать произведения искусства и предметы, имеющие культурную и историческую значимость. В силу определенной специфики данной работы, не всегда представляется возможным определить относится ли тот или иной вывозимый предмет к данной категории запрещенных к вывозу предметов", - отмечает Государственный таможенный комитет.ГТК прилагает все усилия для пресечения незаконного вывоза историко-культурных ценностей с территории страны, согласно статистике ведомства, в текущем году не было выявлено ни одно факта незаконного вывоза историко-культурных ценностей.Законный вывоз ценностейШандор Кайтан рассказал, что существуют законные основания для вывоза культурных ценностей за пределы республики. Предметы историко-культурного наследия Абхазии не могут быть вывезены навсегда.Цели вывоза могут быть разные, если это предметы археологии, возможно, что их будут временно вывозить на реставрацию, так как в республике не хватает высококвалифицированных специалистов по реставрации. В основном предметы вывозят специалисты археологи, либо этнографы."Вывоз предметов историко-культурного наследия может быть также связан с проведением выставок за пределами республики. Такие процедуры проходили, например, в прошлом году и в этом, мы выдаем официальное разрешение на временный вывоз ценностей", - рассказал Кайтан.Незаконный вывоз ценностейВ республике существует также незаконный вывоз культурных ценностей, отмечает начальник департамента охраны историко-культурного наследия Минкультуры Шандор Кайтан."К сожалению, есть много косвенных признаков, говорящих о том, что определенные предметы, представляющие культурную ценность, бывает, и особо ценные экспонаты, мы видим на разных международных аукционах. Мы полагаем, что они были вывезены из территории Абхазии", - заметил он.В продолжение специалист сказал, что несмотря на то, что ведется огромная работа силами Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел, так называемые "черные копатели" очень активно работают в плане разрушения памятников, их расхищения с целью дальнейшей продажи."Неоднократно такие действия пресекались, однако эта теневая работа имеет огромные масштабы не только в Абхазии, но и на территории других стран", - подчеркнул Кайтан.Местное законодательство несовершенно в плане наказания людей, которые занимаются разграблением культурных объектов и вывозом за пределы страны предметов, представляющих ценность, говорит он."К сожалению, "черные копатели" не могут нести уголовную ответственность, так как наше законодательство требует доработки. Похищенные вещи изымаются, но памятники несут непоправимый урон в плане их дальнейшего изучения. Когда "черные копатели" раскапывают ценности, они тем самым разрушают археологические слои, которые дают возможность изучить более подробно этот памятник", - подчеркнул он.Вывозу культурных ценностей нередко способствуют местные жители, которые помогают "черным копателям".Недобросовестные люди не приходят на объекты историко-культурного наследия, когда там работают археологи."Но как только заканчивается сезонная работа археологов, приходят "черные копатели", докапывают уже с метало-детекторами, ищут предметы старины. Есть наши представители, которые нам сообщают, что памятник может быть разграблен, видят людей, которые ходят с метало-детекторами", - замечает он.Такие сигналы министерство культуры получает часто, после чего проводятся проверки, "черных копателей" находят, однако дело не доходит до уголовной ответственности, подытожил Шандор Кайтан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190418/Kobakhiya-bogatoe-kulturnoe-nasledie-Abkhazii--glavnyy-vyzov-miru-chto-my-gosudarstvo-1027116545.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210822/Unikalnaya-nakhodka-arkheologi-nashli-svintsovyy-sarkofag-v-Ochamchyre-1033084021.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200203/Chernye-kopateli-i-abkhazskie-masony-arkheologi-nashli-novye-ugrozy-drevnim-krepostyam-1029372952.html

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2021

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культура, археологи, история