https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/domoupravlenie-v-sukhume-zakryli-iz-za-kovida-1035959926.html

Домоуправление в Сухуме закрыли из-за ковида

Домоуправление в Сухуме закрыли из-за ковида

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T18:40+0300

2021-10-18T18:40+0300

2021-10-18T18:33+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/15/1032266131_0:136:2601:1599_1920x0_80_0_0_7386e53327a670ba4f809318ec2b9761.jpg

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Домоуправление №3 закрыто на карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у троих сотрудников. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли. В Гудаутской больнице находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом, в тяжелом состоянии – 33, средней степени тяжести – 43.В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской – 13 пациентов, в Гагрской – 33, из них пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской – 15, в российском мобильном госпитале – 93 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии.Согласно информации Минздрава Абхазии, с 10 августа по 9 октября российской вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии провакцинировались 2998 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/koordinatsionnyy-shtab-rekomendoval-sokhranit-deystvuyuschie-antikovidnye-mery-1035908380.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, коронавирус - 2021