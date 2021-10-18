https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/domoupravlenie-v-sukhume-zakryli-iz-za-kovida-1035959926.html
Домоуправление в Сухуме закрыли из-за ковида
Домоуправление в Сухуме закрыли из-за ковида
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T18:40+0300
2021-10-18T18:40+0300
2021-10-18T18:33+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Домоуправление №3 закрыто на карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у троих сотрудников. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли. В Гудаутской больнице находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом, в тяжелом состоянии – 33, средней степени тяжести – 43.В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской – 13 пациентов, в Гагрской – 33, из них пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской – 15, в российском мобильном госпитале – 93 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии.Согласно информации Минздрава Абхазии, с 10 августа по 9 октября российской вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии провакцинировались 2998 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/koordinatsionnyy-shtab-rekomendoval-sokhranit-deystvuyuschie-antikovidnye-mery-1035908380.html
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новости, коронавирус - 2021
Домоуправление в Сухуме закрыли из-за ковида
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik.
Домоуправление №3 закрыто на карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у троих сотрудников. Об этом сообщается
на сайте администрации Сухума.
"Карантин продлится с 18 по 25 октября 2021 года. Начальник домоуправления №3 Астамур Матуа сообщил, что работники управления будут нести дежурство и обслуживать население в случае экстренных обращений", – говорится в тексте.
По последним данным
, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 29821 человек. Из них 24608 человек выздоровели и 431 умерли. В Гудаутской больнице находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом, в тяжелом состоянии – 33, средней степени тяжести – 43.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской – 13 пациентов, в Гагрской – 33, из них пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской – 15, в российском мобильном госпитале – 93 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии.
Согласно информации Минздрава Абхазии, с 10 августа по 9 октября российской вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии провакцинировались
2998 человек.