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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/koordinatsionnyy-shtab-rekomendoval-sokhranit-deystvuyuschie-antikovidnye-mery-1035908380.html
Координационный штаб рекомендовал сохранить действующие в Абхазии антиковидные меры
Координационный штаб рекомендовал сохранить действующие в Абхазии антиковидные меры
С 13 августа, согласно распоряжению президента Аслана Бжания, в Абхазии были ужесточены антиковидные ограничения. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T13:48+0300
2021-10-15T13:58+0300
в абхазии
александр анкваб
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса рекомендовал сохранить все действующие ограничительные меры, которые были утверждены распоряжением президента республики Асланом Бжания 13 августа. Об этом заявил премьер-министр Александр Анкваб."Продолжают действовать последние принятые президентом меры. Мы обращаемся к нашим гражданам, что альтернативы дисциплины и вакцинации нет. Просим беречь себя, близких и детей. Обращаем внимание глав администрации городов, сел, районов не допускать скопления людей", – отметил Анкваб.Глава правительства затронул тему с вакцинацией населения. "Что касается предложений по принудительной вакцинации, я полагаю нам надо пойти по пути добровольно-принудительной вакцинации. Надо работать в этом направлении. Распространяемые слухи о неэффективности вакцины и ее вредности не имеют под собой никакой почвы. Ситуация тревожная, нагрузки на медиков, бюджет увеличиваются. Надо помочь своей дисциплинированностью нашей борьбе с коронавирусом", – сказал Анкваб.В пятницу, 15 октября, состоялось заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-vyrazil-obespokoennost-vozmozhnym-rostom-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-1035904661.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/nazvana-summa-potrachennaya-na-borbu-s-covid-s-nachala-goda-v-abkhazii-1035904925.html
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александр анкваб, ситуация с коронавирусом в абхазии

Координационный штаб рекомендовал сохранить действующие в Абхазии антиковидные меры

13:48 15.10.2021 (обновлено: 13:58 15.10.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
С 13 августа, согласно распоряжению президента Аслана Бжания, в Абхазии были ужесточены антиковидные ограничения.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса рекомендовал сохранить все действующие ограничительные меры, которые были утверждены распоряжением президента республики Асланом Бжания 13 августа. Об этом заявил премьер-министр Александр Анкваб.
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"Продолжают действовать последние принятые президентом меры. Мы обращаемся к нашим гражданам, что альтернативы дисциплины и вакцинации нет. Просим беречь себя, близких и детей. Обращаем внимание глав администрации городов, сел, районов не допускать скопления людей", – отметил Анкваб.
Глава правительства затронул тему с вакцинацией населения.
"Что касается предложений по принудительной вакцинации, я полагаю нам надо пойти по пути добровольно-принудительной вакцинации. Надо работать в этом направлении. Распространяемые слухи о неэффективности вакцины и ее вредности не имеют под собой никакой почвы. Ситуация тревожная, нагрузки на медиков, бюджет увеличиваются. Надо помочь своей дисциплинированностью нашей борьбе с коронавирусом", – сказал Анкваб.
Заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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В пятницу, 15 октября, состоялось заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса.
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