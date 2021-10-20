https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-posetil-podstantsiyu-kotoraya-budet-pitat-tekhnopark-po-mayningu-1035984469.html
Аслан Бжания посетил подстанцию, которая будет питать технопарк для майнеров
Аслан Бжания посетил подстанцию, которая будет питать технопарк для майнеров
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Аслан Бжания посетил подстанцию "Гячрыпш" мощностью... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T12:31+0300
2021-10-20T12:31+0300
2021-10-20T13:41+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Аслан Бжания посетил подстанцию "Гячрыпш" мощностью 16 мегаватт. Этот объект рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по добыче криптовалют. По словам Озган, для того чтобы объект имел автономное питание, не создавал проблемы для энергообеспечения населения, планируется второй этап реализации проекта создания технопарка для легальной добычи криптовалют.Предложение российских специалистов предусматривает на первом этапе увеличение мощностей подстанции до 50-60 мегаватт и размещение технопарка вблизи подстанции. На втором этапе - создание еще одной подстанции с резервной линией для питания технопарка, так как в случае включения перетока (электроэнергии из России - прим.) технопарк, который будет питаться от подстанции "Гячрыпш", будет отключаться и все электричество будет поступать населению. Население Гячрыпша –1250 человек.Деятельность по майнингу криптовалют официально запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на сети, изношенности инфраструктуры и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Аслан Бжания посетил подстанцию "Гячрыпш" мощностью 16 мегаватт.
Этот объект рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по добыче криптовалют.
По поручению президента были разработаны предложения с российской стороны. На данный момент на завершающей стадии находятся вопросы согласования поставок электроэнергии по объемам и тарифам. Как только решение будет принято, мы начнем готовить объект для решения этой сложной проблемы. Объект рассматривается как первый этап реализации проекта.
Кристина Озган
Вице-премьер, министр экономики Абхазии
По словам Озган, для того чтобы объект имел автономное питание, не создавал проблемы для энергообеспечения населения, планируется второй этап реализации проекта создания технопарка для легальной добычи криптовалют.
Предложение российских специалистов предусматривает на первом этапе увеличение мощностей подстанции до 50-60 мегаватт и размещение технопарка вблизи подстанции. На втором этапе - создание еще одной подстанции с резервной линией для питания технопарка, так как в случае включения перетока (электроэнергии из России - прим.) технопарк, который будет питаться от подстанции "Гячрыпш", будет отключаться и все электричество будет поступать населению. Население Гячрыпша –1250 человек.
Деятельность по майнингу криптовалют официально запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на сети, изношенности инфраструктуры и дефицита электроэнергии.