https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-posetil-podstantsiyu-kotoraya-budet-pitat-tekhnopark-po-mayningu-1035984469.html

Аслан Бжания посетил подстанцию, которая будет питать технопарк для майнеров

Аслан Бжания посетил подстанцию, которая будет питать технопарк для майнеров

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Аслан Бжания посетил подстанцию "Гячрыпш" мощностью... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T12:31+0300

2021-10-20T12:31+0300

2021-10-20T13:41+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Аслан Бжания посетил подстанцию "Гячрыпш" мощностью 16 мегаватт. Этот объект рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по добыче криптовалют. По словам Озган, для того чтобы объект имел автономное питание, не создавал проблемы для энергообеспечения населения, планируется второй этап реализации проекта создания технопарка для легальной добычи криптовалют.Предложение российских специалистов предусматривает на первом этапе увеличение мощностей подстанции до 50-60 мегаватт и размещение технопарка вблизи подстанции. На втором этапе - создание еще одной подстанции с резервной линией для питания технопарка, так как в случае включения перетока (электроэнергии из России - прим.) технопарк, который будет питаться от подстанции "Гячрыпш", будет отключаться и все электричество будет поступать населению. Население Гячрыпша –1250 человек.Деятельность по майнингу криптовалют официально запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на сети, изношенности инфраструктуры и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии