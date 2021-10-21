https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/deputat-prokommentiroval-slova-putina-pro-umerennyy-konservatizm-1036014019.html

Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм

Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм

Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T21:45+0300

2021-10-21T21:45+0300

2021-10-21T22:22+0300

россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По словам президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения."Я думаю, что, скорее всего, мы к этому сегодня стремимся. По моему мнению, мы этого не достигли", - ответил Чепа на вопрос, придерживается ли Россия курса умеренного консерватизма, отмечается в сообщении.Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России."И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит, по крайней мере, те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", - сказал депутат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-rossiyskiy-konservatizm--eto-konservatizm-optimistov-1036011860.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-popytki-tsennostnogo-diktata-vedut-k-obratnoy-reaktsii-1036011613.html

россия

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россия, владимир путин