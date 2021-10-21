https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/ideya-putina-o-reestre-ugroz-oon-poluchit-podderzhku-zayavil-yurist-mezhdunarodnik-kapustin-1036015222.html
Идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин
Идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин
Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T23:08+0300
2021-10-21T23:08+0300
2021-10-21T23:08+0300
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014482_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4a00ac28fd63527a8ac7769263e2e9f5.jpg
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин, об этом сообщают РИА Новости.Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", - приводятся слова Капустина.По его словам, многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам."Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", - отметил эксперт.Юрист подчеркнул, что если решение подобных глобальных проблем будет вынесено на универсальный уровень ООН, то можно было бы на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют"."В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", - подытожил эксперт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/eks-zamgenseka-oon-prokommentiroval-slova-putina-ob-otmene-prava-veto-1036014605.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-otvetil-na-vopros-o-tom-kakie-tsennosti-dolzhny-obedinit-strany--1036012459.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014482_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_33d69c100ed3eed220510967af0ddf87.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия
Идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин
Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
Идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин, об этом сообщают РИА Новости
.
Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран.
"В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", - приводятся слова Капустина.
По его словам, многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам.
"Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", - отметил эксперт.
Юрист подчеркнул, что если решение подобных глобальных проблем будет вынесено на универсальный уровень ООН, то можно было бы на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют".
"В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", - подытожил эксперт.