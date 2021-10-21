https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/ideya-putina-o-reestre-ugroz-oon-poluchit-podderzhku-zayavil-yurist-mezhdunarodnik-kapustin-1036015222.html

Идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин

Идея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин

Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин, об этом сообщают РИА Новости.Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", - приводятся слова Капустина.По его словам, многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам."Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", - отметил эксперт.Юрист подчеркнул, что если решение подобных глобальных проблем будет вынесено на универсальный уровень ООН, то можно было бы на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют"."В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", - подытожил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/eks-zamgenseka-oon-prokommentiroval-slova-putina-ob-otmene-prava-veto-1036014605.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-otvetil-na-vopros-o-tom-kakie-tsennosti-dolzhny-obedinit-strany--1036012459.html

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