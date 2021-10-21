https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/ombudsmen-otvetila-na-zayavlenie-prokuratury-otritsayuschee-pytki-nad-zaklyuchennymi-1036012811.html

Омбудсмен ответила на заявление прокуратуры, отрицающее пытки над заключенными

Омбудсмен ответила на заявление прокуратуры, отрицающее пытки над заключенными

Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл выразила свою заинтересованность и желание обсудить с органами прокуратуры факты нарушения прав... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

омбудсмены

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Уполномоченной по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл прокомментировала заявление Генеральной прокуратуры, сделанное накануне в ответ на выступление омбудсмена с критикой правоохранительных органов в части фактов насилия над заключенными."Ответ Генеральной прокуратуры вызывает сожаление. Понимая функции прокуратуры, мы в своей работе обращаемся к ней, потому что именно прокуратура должна принимать меры, когда нарушаются права наших граждан. Вместо должного реагирования на правонарушения, Генпрокуратура выразила недовольство", - отмечает Шакрыл.В своем заключении по делу задержанного гражданина, продолжила она, Уполномоченный указывал на то, что дежурный обнаружил его с разбитой головой в камере, куда он поступил ночью физически здоровым."Генпрокуратура утверждает, что телесные повреждения он получил при "попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения". Тогда возникает закономерный вопрос – если это так, тогда почему в таком состоянии они его не доставили в больницу и не оказали первую помощь, а оставили в камере умирать? Отмечу, что в больницу его вывезли только в 7:00 утра", - задается она вопросом.Шакрыл отметила, что в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека приводятся факты применения пыток над заключенными, которые прокуратура отрицает.Асида Шакрыл выразила свою заинтересованность и желание обсудить с органами прокуратуры факты нарушения прав человека, изложенные в докладе и в других документах, направленных в прокуратуру."Искренне надеюсь на эффективное сотрудничество, направленное на укрепление прав человека в Абхазии", - подчеркнула Асида Шакрыл.Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл 7 октября заявила, что работа омбудсмена с Генпрокуратурой не приносит желаемых результатов, обращения часто остаются без ответа, иле же при очевидном факте насилия над заключенными проверка не выявляет никаких нарушений.На своей пресс-конференции на Абхазском телевидении омбудсмен, в частности, рассказала о случае с избиением задержанного, который впоследствии попал в психиатрическую больницу.Отвечая на претензии Уполномоченного по правам человека, Генеральная прокуратура заявила, что проверка, проведенная прокуратурой Галского района в 2017 году по данному факту, не нашла своего подтверждения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/genprokuratura-otvetila-na-vyskazyvaniya-ombudsmena-o-nasilii-nad-zaklyuchennymi-1035991004.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ombudsmen-rasskazala-o-probleme-nasiliya-nad-zaderzhannymi-v-Abkhazii-1033370970.html

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