https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/politolog-slova-putina-o-novom-konservatizme-mogut-privlech-staruyu-evropu-1036014745.html

Политолог: слова Путина о новом консерватизме могут привлечь "старую Европу"

Политолог: слова Путина о новом консерватизме могут привлечь "старую Европу"

Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг заявил, что мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T22:45+0300

2021-10-21T22:45+0300

2021-10-21T22:56+0300

россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Заявление президента России Владимира Путина по новому консерватизму может заинтересовать "старую Европу", части которой свойственны эти ценности, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев."Что такое Европа сегодня? Это провал абсолютно программы открытых дверей для мигрантов, это провал практически теории мультикультурализма, дискуссии по вопросам свобод, толерантности. Фактически европейское общество сегодня настолько "раздергано" этими противоречиями: там есть приверженцы традиционных ценностей, которых мы придерживаемся – понятия семьи, понятия родителей и так далее, – но достаточно большая часть населения Европы придерживается других взглядов, новых веяний и течений, в том числе по теме ЛГБТ и прочее. И Путин, конечно, попытался апеллировать ко всем, это попытка как бы заявить, озвучить свое видение развития, некую общую концепцию", - сказал эксперт.По словам профессора, несмотря на то, что концептуально в ряде стран с российским лидером, может быть, и согласились бы – ведь в той же Польше сильны консервативные настроения, – открыто такие страны никогда не будут поддерживать Россию, исходя из субъективных и политических соображений."Согласятся с ним не все, например, американцы вряд ли поддержат этот умеренный консерватизм. Что касается Европы, то здесь тоже достаточно полярные взгляды. Например, младоевропейцы, поляки или, например, прибалты, ничего не приемлют в принципе из того, что исходит от России. А немецкое общество или французское общество, они могут более толерантно отнестись к этой позиции, к этому предложению Путина", - сказал эксперт."То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", - предположил Гусев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-rossiyskiy-konservatizm--eto-konservatizm-optimistov-1036011860.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/deputat-prokommentiroval-slova-putina-pro-umerennyy-konservatizm-1036014019.html

россия

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россия, владимир путин