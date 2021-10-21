https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/zapasy-kisloroda-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-prevyshayut-30-tonn-1035996454.html
Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн
Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн
Общее число подтвержденных случаев короновируса в Абхазии превысило во вторник 30 тысяч. В медучреждениях республики стационарное лечение проходят около 300... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T08:45+0300
2021-10-21T08:45+0300
2021-10-21T10:24+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
кислород (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033060658_0:136:2601:1599_1920x0_80_0_0_9fdf72c6db873d0ffae220388abdb433.jpg
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Запасы кислорода для медучреждений Абхазии составляют более 30 тонн, об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения."В Гудауте 10 тонн кислорода, это тысяча баллонов. Еще в ближайшее время будет из Российской Федерации. Проблема на районной станции, на которой сегодня ведутся большие ремонтные работы. Там один агрегат работает, он вполне может обеспечить инфекционную больницу. В Очамчырской ЦРБ запас 50 баллонов, в Ткуарчалской - 10. Им больше и не надо. У них есть необходимое количество. В Гагре 50 баллонов. Проблем на сегодняшний день нет", – сказал Гамисония.Дефицита кислорода не испытывают и в российском военном мобильном госпитале.Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о том, какие сложности возникают при доставке жидкого кислорода в Абхазию. По его словам, из-за того, что в регионах России наблюдается рост заболеваемости, многие города отказывают в поставках кислорода."Учитывая большие сложности с кислородом, которые есть в Российской Федерации, в Республику Абхазия завозится жидкий кислород. Последний раз, насколько я помню, была доставка из Азова. В Краснодарском крае сложности, отказы, в Новороссийске отказы, потому что увеличивается рост больных", – отметил он.Министр подчеркнул, что государство и впредь будет изыскивать возможности для пополнения резервов кислорода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/skoraya-pomosch-dva-mesyatsa-raboty-rossiyskogo-mobilnogo-gospitalya-v-sukhume-1035962523.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rezervakh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1035912562.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033060658_142:0:2457:1736_1920x0_80_0_0_bd074ac2c0825d0eec35c08e74a11bfb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, кислород (фонд)
Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн
08:45 21.10.2021 (обновлено: 10:24 21.10.2021)
Общее число подтвержденных случаев короновируса в Абхазии превысило во вторник 30 тысяч. В медучреждениях республики стационарное лечение проходят около 300 человек.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Запасы кислорода для медучреждений Абхазии составляют более 30 тонн, об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.
Как рассказал начальник управления транспорта, строительства и снабжения Минздрава Абхазии Роланд Гамисония, на данный момент в Сухумском физико-техническом институте хранится 20 тонн кислорода, а в Гудаутском ковидном центре – 10 тонн. Проблемы существуют на Сухумской районной станции, которая на сегодняшний день не работает в полную мощь. Однако эта ситуация, как отметили, не отражается на объеме кислорода в республике.
"В Гудауте 10 тонн кислорода, это тысяча баллонов. Еще в ближайшее время будет из Российской Федерации. Проблема на районной станции, на которой сегодня ведутся большие ремонтные работы. Там один агрегат работает, он вполне может обеспечить инфекционную больницу. В Очамчырской ЦРБ запас 50 баллонов, в Ткуарчалской - 10. Им больше и не надо. У них есть необходимое количество. В Гагре 50 баллонов. Проблем на сегодняшний день нет", – сказал Гамисония.
Дефицита кислорода не испытывают и в российском военном мобильном госпитале.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о том, какие сложности возникают при доставке жидкого кислорода в Абхазию. По его словам, из-за того, что в регионах России наблюдается рост заболеваемости, многие города отказывают в поставках кислорода.
"Учитывая большие сложности с кислородом, которые есть в Российской Федерации, в Республику Абхазия завозится жидкий кислород. Последний раз, насколько я помню, была доставка из Азова. В Краснодарском крае сложности, отказы, в Новороссийске отказы, потому что увеличивается рост больных", – отметил он.
Министр подчеркнул, что государство и впредь будет изыскивать возможности для пополнения резервов кислорода.