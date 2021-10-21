https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/zapasy-kisloroda-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-prevyshayut-30-tonn-1035996454.html

Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн

Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн

Общее число подтвержденных случаев короновируса в Абхазии превысило во вторник 30 тысяч. В медучреждениях республики стационарное лечение проходят около 300... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T08:45+0300

2021-10-21T08:45+0300

2021-10-21T10:24+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

кислород (фонд)

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Запасы кислорода для медучреждений Абхазии составляют более 30 тонн, об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения."В Гудауте 10 тонн кислорода, это тысяча баллонов. Еще в ближайшее время будет из Российской Федерации. Проблема на районной станции, на которой сегодня ведутся большие ремонтные работы. Там один агрегат работает, он вполне может обеспечить инфекционную больницу. В Очамчырской ЦРБ запас 50 баллонов, в Ткуарчалской - 10. Им больше и не надо. У них есть необходимое количество. В Гагре 50 баллонов. Проблем на сегодняшний день нет", – сказал Гамисония.Дефицита кислорода не испытывают и в российском военном мобильном госпитале.Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о том, какие сложности возникают при доставке жидкого кислорода в Абхазию. По его словам, из-за того, что в регионах России наблюдается рост заболеваемости, многие города отказывают в поставках кислорода."Учитывая большие сложности с кислородом, которые есть в Российской Федерации, в Республику Абхазия завозится жидкий кислород. Последний раз, насколько я помню, была доставка из Азова. В Краснодарском крае сложности, отказы, в Новороссийске отказы, потому что увеличивается рост больных", – отметил он.Министр подчеркнул, что государство и впредь будет изыскивать возможности для пополнения резервов кислорода.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rezervakh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1035912562.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, кислород (фонд)