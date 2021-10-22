https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/razgovor-o-dokumentalistike-aleksandr-zinenko-vstretilsya-s-abkhazskimi-zhurnalistami-1036025260.html

Разговор о документалистике: Александр Зиненко встретился с абхазскими журналистами

Разговор о документалистике: Александр Зиненко встретился с абхазскими журналистами

В Абхазию приехал Александр Зиненко – журналист, репортер, автор и ведущий документальных фильмов, преподаватель курса журналистского мастерства и член... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T18:46+0300

2021-10-22T18:46+0300

2021-10-22T18:56+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikПриезд в Абхазию лауреата российской национальной телевизионной премии ТЭФИ, трижды лауреата национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" Александра Зиненко состоялся в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3.На встрече с абхазскими журналистами в Доме Москвы Александр Зиненко ответил на вопросы абхазских коллег о создании документального кино на примере его работы "Непобедимая"."Это журналист с большим опытом, 31 год находится в профессии, его приезд – знаковое событие для нас, хочу поблагодарить его за то, что он здесь", - сказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.Нелегкая судьба "Непобедимой"Пятидесятиминутный фильм Александра Зиненко рассказывает о судьбе Ольги Буниной - тринадцатикратной чемпионке мира по армрестлингу. Она многодетная мать и самая сильная женщина на планете. У нее нелегкая судьба, много лет назад Ольга и ее жених ехали в ЗАГС подать заявление, и попали в аварию, в которой погиб жених, а она осталась инвалидом.В больнице врачи ей сообщили, что она ждет ребенка. В фильме "Непобедимая" она рассказывает о том, с какими сложностями столкнулась, о своей семье, о том, как занимается спортом со своими учениками. "Я очень трепетно отношусь к Буниной, мы до сих пор с ней переписываемся, созваниваемся, даже встречаемся, когда есть такая возможность", - подчеркнул Александр Зиненко.Секреты документалистикиСобравшиеся на встрече журналисты задавали вопросы о документальном фильме "Непобедимая", и в целом о том, к каким приемам нужно прибегать для создания картины в этом жанре.На вопрос журналиста Рады Аргун о том, как автору удалось создать довольно продолжительный и вместе с тем фильм, который смотрится на одном дыхании, Зиненко сказал, что есть технологии, которые нарабатываются годами."Что такое вообще история, которую можно снимать? Я это называю – настоящая история, она держится на трех китах, первый – это, естественно, герой, он должен быть фактурный, с харизмой и так далее. Второй кит – история должна происходить в настоящем времени, если все будет в прошлом, то это всегда большая проблема. Если действие совершилось в прошлом, но оно продолжается, ощущается в настоящем, то тогда мы можем снимать, то же самое было с Буниной, авария случилось в прошлом, но оно (действие - прим.) продолжается", - подчеркнул он.Третий кит – это оценка потенциала, без четкого понимания, что можно снять, документальный фильм не получится, уверен журналист."Ты историю прочитал, первыми узнали газетчики, мы, киношники, документалисты оцениваем материал, что можно снять. Было много случаев, когда через меня прошли продюсеры, которые готовили съемки, и многие этого не понимали. Приносят и говорят, - вот какая история, посмотрите. Я говорю – отличная история, а что мы будем снимать? Это все уже случилось", - сказал Зиненко.Интерес к героине документального фильма "Непобедимая" у журналиста вызвало еще и то, что будучи инвалидом она не только не упала духом, но и взяла детей на воспитание."Эпизод - это то, что раскрывает героя, несет какой-то смысл. Вот я смотрю на маленькую газетную заметку про Ольгу Бунину, как ее оценить, там мизерный текст, но я вижу фразу, за которую надо зацепиться, это то, что она взяла детей на воспитание. Как она взяла детей, каким образом, почему? Она необычный человек, пожилые родители, инвалидная коляска, какие дети? Вот так я начинаю делать то, что я называю принцип дерева – то есть я рисую дерево, ствол и я формирую крону, и каждая веточка – это эпизоды. Когда дерево формируется, я уже вижу лысое дерево, или у нее нормальная крона", - рассказал документалист."Никакого сценария"Отвечая на вопрос радиоведущей Sputnik Абхазия Ланы Абшилава о том, готовил ли он сценарий заранее, Зиненко сказал, что подготовленного сценария нет."Никакого сценария - это документальный фильм. Набрасываются эпизоды, что-то добавляется, что-то убирается. Каждый день ты что-то видишь и добавляешь, генерируешь. Мне говорили, что построить такой большой фильм на одном герое - это несерьезно. Я сказал, что это, безусловно, сложная задача, но я с ней справлюсь", - подчеркнул он.Журналист Элеонора Когония поинтересовалась тем, сколько человек участвовало в съемках фильма. В ответ Зиненко сказал, что в его команде трудятся двое операторов, также режиссер, режиссер монтажа, второй режиссер монтажа, который делает постпродакшн, звукорежиссер, дизайнеры.На вопрос журналиста Эсмы Джикирба о режиссерской сверхзадаче, документалист ответил, что не думает о сверхзадаче. "Есть фактура, есть харизма, интересная история, значит у меня все получится. Для меня самое главное, чтобы фильм вызвал эмоции. Когда вчера аудитория внимательно смотрела фильм, мне было приятно", - сказал он.Александр Зиненко —лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ. Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" – находится в Абхазии в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/zinenko-rasskazal-o-dokumentalistike-i-o-filme-nepobedimaya---1036016981.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/dobyvat-eksklyuziv-aleksandr-zinenko-o-zhurnalistike-i-zhizni-1036016180.html

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