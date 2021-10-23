https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/transplantatsiya-organov-abkhazskoy-militsii-nado-koe-chto-novenkoe-1036010312.html

Трансплантация органов: абхазской милиции надо кое-что новенькое

Трансплантация органов: абхазской милиции надо кое-что новенькое

О том, почему правоохранительная система Абхазии нуждается в новом контрольном органе, рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T10:03+0300

2021-10-23T10:03+0300

2021-10-23T10:09+0300

в абхазии

колумнисты

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Попробую обосновать появление в Абхазии новой контрольной структуры за деятельностью органов внутренних дел. Для начала поясню зачем и для чего, а уже потом, как я ее вижу.Новый органВ существующих реалиях как никогда необходимо усилить внимание к деятельности системы охраны правопорядка со стороны гражданского общества. Благо оно у нас есть, и постоянная критика от него исходит. Особенно когда милиционеры допускают явные просчеты, когда превышают свои полномочия, совершают проступки и даже преступления. Но, к великому сожалению, правильную здоровую критику, которую хотелось бы услышать от общественности, слишком часто используют политики и явные провокаторы. В итоге страдает объективность, и конъюнктура берет верх над здравым смыслом. Теряется положительный эффект. Уже очень хорошо, что мы живем в достаточно свободном социуме, где у любого человека есть возможность высказать свое мнение, пусть даже в пику политическим силам, находящимся у власти. Просто этой критике нужно придать правильный вектор, направленный на исправление ситуации, на выявление причин и устранение недостатков. И тем самым лишать почвы разного рода критиканов и провокаторов, дестабилизирующих и без того непростую обстановку.Сжечь мостыЕще одна причина необходимости нового контрольного органа – это гласность. Гласность вроде как есть, ее тиражируют, ею козыряют. Но существующего уровня недостаточно. Мы должны помочь любому должностному лицу без видимых проблем выходить из-за глухой завесы. Никакой недосказанности тут не должно быть. Только служебная необходимость, государственная тайна и профессиональная этика могут быть основанием для неразглашения каких-то сведений. Помимо остальных преимуществ гласности, я бы отметил некое "сжигание мостов". Другими словами, если событие произошло и о нем было сообщено официально через средства массовой информации, то любые попытки со стороны провинившихся сотрудников как-то залакировать ситуацию, скрыть детали или даже умолчать о преступлении будут работать против них.Принять ударС другой стороны, этот новый орган будет как бы принимать "удар на себя". Поясню. Ведь ни для кого не секрет, что наша выборная система предполагает приход к власти людей, объединившихся для достижения заветной цели – доминирование во властной элите через расстановку на ключевых должностях, так называемых, своих. И очень часто это отрицательно сказывается на бесперебойном и правильном функционировании государственного аппарата. Ведь при распределении должностей глава государства порой вынужден отдавать предпочтение не по признаку профессиональной пригодности, а по вкладу в период выборной страды. Новая структура, ввиду присутствия в ней представителей различных политических сил, возьмет на себя бремя указывать на недостатки в деятельности любого должностного лица в органах внутренних дел. Тем самым и президенту будет легче принимать кадровые решения, ссылаясь на обоснованное и консолидированное мнение членов этого института.Свобода маневраУ такого нового органа общественного контроля еще одно преимущество – свобода маневра. У него широкий спектр полномочий, не зажатый законами и нормативными актами. Учитывая, что решения этого органа будут носить в большей части информационно-рекомендательный характер, соответственно он может не сдерживать себя при выявлении и оценке тех или иных недостатков и рисков.Конечно же, тут важно не переборщить. Не бросаться из крайности в крайность. Важно не допустить его превращения в очередную говорильню. Политическая элита должна будет всячески оказывать новому органу практическую помощь, способствовать укреплению его значимости. Алгоритм подбора состава этого органа должен быть максимально прозрачным и тщательным. Его члены должны обладать моральным авторитетом. Только при таких условиях он наберет вес, докажет свою необходимость и в конечном итоге его работа позитивно скажется на качестве деятельности правоохранителей в стране.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ombudsmen-rasskazala-o-probleme-nasiliya-nad-zaderzhannymi-v-Abkhazii-1033370970.html

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