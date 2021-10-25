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https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/forma-sertifikata-o-vaktsinatsii-protiv-covid-19-utverzhdena-v-rossii-1036061991.html
Форма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
Форма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
Приказ об утверждении формы сертификатов вступает в силу с 8 ноября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T19:50+0300
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россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, 8 ноября, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/grazhdane-rossii-mogut-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-v-abkhazii-1036053077.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Форма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России

19:50 25.10.2021 (обновлено: 20:11 25.10.2021)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Приказ об утверждении формы сертификатов вступает в силу с 8 ноября.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, 8 ноября, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.
В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.
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В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
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