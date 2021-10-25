https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/forma-sertifikata-o-vaktsinatsii-protiv-covid-19-utverzhdena-v-rossii-1036061991.html

Форма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России

Форма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России

Приказ об утверждении формы сертификатов вступает в силу с 8 ноября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T19:50+0300

2021-10-25T19:50+0300

2021-10-25T20:11+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696515_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fd3091a8b3be24ba86fc92b18ad26eb.jpg

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, 8 ноября, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/grazhdane-rossii-mogut-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-v-abkhazii-1036053077.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19