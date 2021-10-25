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Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет
Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет
Объекты размещения Краснодарского края продолжают работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края."По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод. При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.В Краснодарском крае с 25 октября ужесточены антиковидные ограничения: проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничено с 25 октября по 1 декабря, с 30 октября по 7 ноября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html
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Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет

18:20 25.10.2021 (обновлено: 18:25 25.10.2021)
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи моет пол перед входом в лечебный корпус
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи моет пол перед входом в лечебный корпус - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Перейти в фотобанк
Объекты размещения Краснодарского края продолжают работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.
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"По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.
При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод.
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При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.
В Краснодарском крае с 25 октября ужесточены антиковидные ограничения: проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничено с 25 октября по 1 декабря, с 30 октября по 7 ноября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам.
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