https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/minturizma-krasnodarskogo-kraya-azhiotazha-na-otdykh-na-kubani-v-nerabochie-dni-net-1036060492.html

Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет

Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет

Объекты размещения Краснодарского края продолжают работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T18:20+0300

2021-10-25T18:20+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края."По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод. При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.В Краснодарском крае с 25 октября ужесточены антиковидные ограничения: проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничено с 25 октября по 1 декабря, с 30 октября по 7 ноября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/aslan-bzhaniya-zayavil-o-namerenii-uvelichit-turpotok-v-abkhaziyu-1036048831.html

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россия, туристы, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19