https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/stoimost-dizelnogo-topliva-na-birzhe-obnovlyaet-maksimumy-pyatyy-den-podryad-1036061054.html

Стоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд

Стоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T18:50+0300

2021-10-25T18:50+0300

2021-10-25T19:09+0300

россия

топливо

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пятую торговую сессию подряд обновляет рекордное значение, об этом пишет агентство Прайм. В понедельник стоимость топлива превысила 54 тысячи рублей за тонну, вместе с ней второй день подряд бьет рекорд цена летнего дизтоплива.Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России в понедельник достигла 54 018 рублей за тонну, увеличившись почти на 0,7%. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4%, до рекордных 52 338 рублей за тонну, а зимнее — на 0,3%, до 56 738 рублей.Стоимость автомобильного бензина Аи-92 уменьшилась на 0,8%, до 53 405 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,9%, до 54 579 рублей.Стоимость мазута в понедельник также опустилась — на 0,4%, до 28 455 рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ (СУГ), напротив, подорожал — на 3,3%, до 40 420 рублей за тонну.В Минэнерго России отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизтоплива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/gazprom-nefti-tseny-na-benzin-v-rossii-nachali-snizhatsya-1035918310.html

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россия, топливо