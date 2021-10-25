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https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-moskve-i-sukhume-v-2022-godu-1036062544.html
Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T20:40+0300
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в абхазии
культура
москва
хибла герзмава
ираклий хинтба
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в 20-й раз в Москве и Сухуме в 2022 году, об этом сообщается на странице РУСДРАМа в Facebook. Пресс-служба Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера пишет, что в Москве состоялась встреча народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава, гендиректора театра Ираклия Хинтба и министра культуры России Ольги Любимовой. Хибла Герзмава сообщила на встрече, что юбилейный фестиваль соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей.Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей. Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Khibla-Gerzmava-vozglavila-opernuyu-premiyu-Onegin--1033257373.html
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культура, москва, хибла герзмава, ираклий хинтба, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", русдрам

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году

20:40 25.10.2021 (обновлено: 20:55 25.10.2021)
© Foto / Пресс-служба РУСДРАМаХибла Герзмава и Ираклий Хинтба встретились с министром культуры России Ольгой Любимовой
Хибла Герзмава и Ираклий Хинтба встретились с министром культуры России Ольгой Любимовой - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Foto / Пресс-служба РУСДРАМа
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в 20-й раз в Москве и Сухуме в 2022 году, об этом сообщается на странице РУСДРАМа в Facebook.
Пресс-служба Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера пишет, что в Москве состоялась встреча народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава, гендиректора театра Ираклия Хинтба и министра культуры России Ольги Любимовой.
Хибла Герзмава сообщила на встрече, что юбилейный фестиваль соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей.

Двадцатилетие фестиваля – это красивый рубеж, который дает нам возможность идти дальше, мы ожидаем высоких гостей. Обязательно приедут друзья – великие музыканты, будет большой гала-концерт с оркестром.

Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия
Хибла Герзмава
народная артистка России и Абхазии,
Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы.
Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2021
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Хибла Герзмава возглавила оперную премию "Онегин"
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Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.
8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей.
Опера в РУСДРАМе: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукНа сцене РУСДРАМА прошел сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава.
На сцене РУСДРАМА прошел сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене РУСДРАМА прошел сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава.
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт состоялся в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
Концерт состоялся в рамках XIX Международного фестиваля Хибла Герзмава приглашает.... - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт состоялся в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
© Sputnik / Томас ТхайцукОперная дива исполнила 16 композиций - романсы и оперные партии знаменитых на весь мир авторов.
Оперная дива исполнила 16 композиций - романсы и оперные партии знаменитых на весь мир авторов. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперная дива исполнила 16 композиций - романсы и оперные партии знаменитых на весь мир авторов.
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль планировалось провести в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.
Фестиваль планировалось провести в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль планировалось провести в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.
© Sputnik / Томас ТхайцукВ связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество зрительских мест сократились с 495 до 240.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество зрительских мест сократились с 495 до 240. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество зрительских мест сократились с 495 до 240.
© Sputnik / Томас ТхайцукНародной артистке России и Абхазии аккомпанировала концертмейстер, Заслуженная артистка Абхазии Екатерина Ганелина.
Народной артистке России и Абхазии аккомпанировала концертмейстер, Заслуженная артистка Абхазии Екатерина Ганелина. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Народной артистке России и Абхазии аккомпанировала концертмейстер, Заслуженная артистка Абхазии Екатерина Ганелина.
© Sputnik / Томас ТхайцукВ программу концерта вошли романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака, кавантина Нормы из оперы Беллини "Норма", ария Тоски из оперы Пуччини "Тоска", ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур".
В программу концерта вошли романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака, кавантина Нормы из оперы Беллини Норма, ария Тоски из оперы Пуччини Тоска, ария Леоноры из оперы Верди Трубадур. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
В программу концерта вошли романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака, кавантина Нормы из оперы Беллини "Норма", ария Тоски из оперы Пуччини "Тоска", ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур".
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года.
Фестиваль Хибла Герзмава приглашает... проводится с 2001 года. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года.
© Sputnik / Томас ТхайцукЗа 20 лет этот фестиваль состоялся не только в Абхазии, но также в городах России, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
За 20 лет этот фестиваль состоялся не только в Абхазии, но также в городах России, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
За 20 лет этот фестиваль состоялся не только в Абхазии, но также в городах России, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
© Sputnik / Томас ТхайцукПривезенный из Японии рояль, на котором аккомпанировала Екатерина Ганелина, подарят Сухумскому музыкальному училищу.
Привезенный из Японии рояль, на котором аккомпанировала Екатерина Ганелина, подарят Сухумскому музыкальному училищу. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Привезенный из Японии рояль, на котором аккомпанировала Екатерина Ганелина, подарят Сухумскому музыкальному училищу.
© Sputnik / Томас ТхайцукГерзмава также исполнила акапельно абхазскую народную песню и зал ей подпевал.
Герзмава также исполнила акапельно абхазскую народную песню и зал ей подпевал. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Герзмава также исполнила акапельно абхазскую народную песню и зал ей подпевал.
© Sputnik / Томас ТхайцукXIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в стенах РУСДРАМА также в субботу 9 октября.
XIX Международного фестиваля Хибла Герзмава приглашает... пройдет в стенах РУСДРАМА также в субботу 9 октября. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в стенах РУСДРАМА также в субботу 9 октября.
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене РУСДРАМА прошел сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава.
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт состоялся в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперная дива исполнила 16 композиций - романсы и оперные партии знаменитых на весь мир авторов.
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль планировалось провести в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество зрительских мест сократились с 495 до 240.
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Народной артистке России и Абхазии аккомпанировала концертмейстер, Заслуженная артистка Абхазии Екатерина Ганелина.
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
В программу концерта вошли романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака, кавантина Нормы из оперы Беллини "Норма", ария Тоски из оперы Пуччини "Тоска", ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур".
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года.
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
За 20 лет этот фестиваль состоялся не только в Абхазии, но также в городах России, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Привезенный из Японии рояль, на котором аккомпанировала Екатерина Ганелина, подарят Сухумскому музыкальному училищу.
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Герзмава также исполнила акапельно абхазскую народную песню и зал ей подпевал.
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в стенах РУСДРАМА также в субботу 9 октября.
Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.
Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.
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