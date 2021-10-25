Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в 20-й раз в Москве и Сухуме в 2022 году, об этом сообщается на странице РУСДРАМа в Facebook. Пресс-служба Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера пишет, что в Москве состоялась встреча народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава, гендиректора театра Ираклия Хинтба и министра культуры России Ольги Любимовой. Хибла Герзмава сообщила на встрече, что юбилейный фестиваль соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей.Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей. Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в 20-й раз в Москве и Сухуме в 2022 году, об этом сообщается на странице РУСДРАМа в Facebook.
Пресс-служба Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера пишет, что в Москве состоялась встреча народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава, гендиректора театра Ираклия Хинтба и министра культуры России Ольги Любимовой.
Хибла Герзмава сообщила на встрече, что юбилейный фестиваль соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей.
Двадцатилетие фестиваля – это красивый рубеж, который дает нам возможность идти дальше, мы ожидаем высоких гостей. Обязательно приедут друзья – великие музыканты, будет большой гала-концерт с оркестром.
Хибла Герзмава
народная артистка России и Абхазии,
Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.
8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей.