https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-moskve-i-sukhume-v-2022-godu-1036062544.html

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T20:40+0300

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в абхазии

культура

москва

хибла герзмава

ираклий хинтба

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

русдрам

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в 20-й раз в Москве и Сухуме в 2022 году, об этом сообщается на странице РУСДРАМа в Facebook. Пресс-служба Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера пишет, что в Москве состоялась встреча народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава, гендиректора театра Ираклия Хинтба и министра культуры России Ольги Любимовой. Хибла Герзмава сообщила на встрече, что юбилейный фестиваль соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей.Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей. Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Khibla-Gerzmava-vozglavila-opernuyu-premiyu-Onegin--1033257373.html

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культура, москва, хибла герзмава, ираклий хинтба, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", русдрам