https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/ekspert-otsenil-dinamiku-rasprostraneniya-mramornogo-klopa-v-abkhazii-1036068710.html

Эксперт оценил динамику распространения мраморного клопа в Абхазии

Эксперт оценил динамику распространения мраморного клопа в Абхазии

Только в 2020 году в Абхазии в борьбе с мраморным клопом потратили более 400 тонн пестицидов. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T14:45+0300

2021-10-26T14:45+0300

2021-10-26T15:21+0300

в абхазии

борьба с вредителями в абхазии

мраморный клоп

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В Абхазии наблюдается динамика на уменьшение численности мраморного клопа, рассказал в эфире радио Sputnik эколог, эксперт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам болезней и вредителей Михаил Кирия.По его словам, с наступлением холодов в сравнении с летним периодом жители стали чаще сталкиваться с мраморным клопом.Мнение, что этого вредителя в стране стало больше, связано с наступлением холодов, когда клоп пребывает в поисках подходящих мест для зимовки, считает Кирия. Для предотвращения попадания клопов в дома, Кирия посоветовал жителям Абхазии использовать феромоновые ловушки, приманки в виде коробок с ненужными вещами. Эффективным способом борьбы с вредителем он также назвал механический сбор весной.Единственным способом уничтожения мраморного клопа на приусадебных участках, в садах, эколог видит в обработке территории химикатами."Существуют различные методики, подходы – от тотальных обработок до выборочных. Все эти детали сейчас сложно описать, но, на мой взгляд, тот вред, которые клоп мог нанести в этом году урожаю, он уже нанес. Сейчас проводить химические обработки не очень эффективно, так как клопы сконцентрированы на цели найти место для зимовки", – считает эколог.Снижение численности мраморно клопа, по мнению Кирия, связано с действиями крестьян по борьбе с ним, предпринятыми мерами Министерства сельского хозяйства, появлением естественных врагов и болезней.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тонн пестицидов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/khimicheskaya-ataka-v-abkhazii-nachnut-obrabotku-mest-skopleniya-mramornogo-klopa-1035835882.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/grazhdanin-i-nachalnik-bargandzhiya-ob-aktivnosti-mramornogo-klopa-v-abkhazii---1035823923.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борьба с вредителями в абхазии, мраморный клоп