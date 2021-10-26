https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/glava-minzdrava-proinspektiroval-meduchrezhdeniya-gagrskogo-rayona-1036075220.html

Глава Минздрава проинспектировал медучреждения Гагрского района

Глава Минздрава проинспектировал медучреждения Гагрского района

Эдуард Бутба посетил Гагрскую районную больницу, Пицундскую больницу, Гагрский медколледж и ПЦР-лабораторию в Гагре. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T23:19+0300

2021-10-26T23:19+0300

2021-10-26T23:27+0300

в абхазии

медицина

минздрав

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проверил работу медучреждений Гагрского района. Об этом сообщает агентство Апсныпресс.В Гагрской центральной районной больнице в должности главврача была утверждена приказом главы администрации района Индира Арсалия.На встрече с главой Минздрава Арсалия отметила, что часть проблем медучреждения решается силами районной администрации. "Вопросы благоустройства больницы, закупка оборудования, пополнение автопарка, в этом плане нам помогает район. Но со стороны Минздрава нам нужна поддержка в самом главном. Это - нехватка специалистов, а именно, реаниматологов, хирургов, акушеров, терапевтов и педиатров", - сказала Арсалия.Бутба сообщил, что по линии подготовки специалистов ведется работа. Отмечается, что в Гагрской ЦРБ функционирует кислородная станция для ковидного отделения, которая может обеспечить кислородом 24 пациентов. В больнице установлен электрогенератор. Бутба также осмотрел ПЦР-лабораторию, в которой ежедневно проводят до 100 исследований, но при максимальных нагрузках могут проверить около 200 человек. Министр здравоохранения пообщался со студентами Гагрского медицинского училища, в котором в настоящее время обучаются 104 человека. "Вы наши - будущие медики и должны ответственно относиться к учебе. Вы выбрали сложную профессию. Абхазии сейчас необходимы специалисты в разных направлениях. Если вы планируете поступать в российские медицинские вузы, Минздрав окажет вам всестороннюю поддержку, но с условием, что вы вернетесь в республику и будете работать на благо нашей страны и нашего населения", - сказал Бутба. Эдуард Бутба проверил и работу Пицундской больницы. Среди основных проблем медучреждения названы отсутствие современной машины скорой помощи и рентген-аппарата. Министр пообещал изыскать средства на приобретение рентген-аппарата и поручил подготовить для него помещение, с ремонтом которого поможет местная администрация.

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медицина, минздрав