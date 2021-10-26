https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/oborudovanie-i-materialy-peredali-fermeram-abkhazii-v-ramkakh-selkhozprogrammy-1036068100.html
Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T13:55+0300
2021-10-26T13:55+0300
2021-10-26T14:00+0300
в абхазии
сельское хозяйство
растениеводство
мраморный клоп
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год, рассказал корреспонденту Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба."На сегодняшний день мы поставили первую партию сельхозматериалов в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Мы поставили материалы раньше назначенного срока. Это оборудование по шести проектам – по переработке сельхозпродукции, птицеводству. Это и сушильные камеры, и инкубаторы, и мельницы, и клетки для перепела и так далее. Также мы поставили по восьми проектам колючую проволоку для ограждения. Это проекты по растениеводству. Поставка была на сумму более чем три миллиона рублей. В общем мы поставили материалы по 14 проектам", – сказал Ачба.В ближайшие дни ожидаются поставки саженцев растений, а также породистой птицы для фермеров. Как отметил Ачба, на сегодняшний день программа развития сельского хозяйства реализована на 40%. В Министерстве сельского хозяйства планируют завершить ее до конца года.Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90 миллионов – на реализацию проектов сельхозназначения, а 10 миллионов рублей – на борьбу с мраморным клопом. В программу входит пять направлений – животноводство, птицеводство, рыбоводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство. Конкурсной межведомственной комиссией отобрано 88 проектов. В рамках программы фермерам на руки не дают деньги, Минсельхоз помогает создавать условия для реализации проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/pyat-na-sto-kak-realizuetsya-programma-podderzhki-krestyan-v-abkhazii-1036031935.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takie-obstoyatelstva-achba-o-realizatsii-programmy-gospodderzhki-selkhozproektov--1036032923.html
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сельское хозяйство, растениеводство, мраморный клоп
Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
13:55 26.10.2021 (обновлено: 14:00 26.10.2021)
Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90 миллионов – на реализацию проектов сельхозназначения, а 10 миллионов рублей – на борьбу с мраморным клопом.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год, рассказал корреспонденту Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба.
"На сегодняшний день мы поставили первую партию сельхозматериалов в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Мы поставили материалы раньше назначенного срока. Это оборудование по шести проектам – по переработке сельхозпродукции, птицеводству. Это и сушильные камеры, и инкубаторы, и мельницы, и клетки для перепела и так далее. Также мы поставили по восьми проектам колючую проволоку для ограждения. Это проекты по растениеводству. Поставка была на сумму более чем три миллиона рублей. В общем мы поставили материалы по 14 проектам", – сказал Ачба.
В ближайшие дни ожидаются поставки саженцев растений, а также породистой птицы для фермеров.
Как отметил Ачба, на сегодняшний день программа развития сельского хозяйства реализована на 40%. В Министерстве сельского хозяйства планируют завершить ее до конца года.
Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90 миллионов – на реализацию проектов сельхозназначения, а 10 миллионов рублей – на борьбу с мраморным клопом.
В программу входит пять направлений – животноводство, птицеводство, рыбоводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство. Конкурсной межведомственной комиссией отобрано 88 проектов. В рамках программы фермерам на руки не дают деньги, Минсельхоз помогает создавать условия для реализации проекта.