https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/oborudovanie-i-materialy-peredali-fermeram-abkhazii-v-ramkakh-selkhozprogrammy-1036068100.html

Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы

Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы

Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90... 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T13:55+0300

2021-10-26T13:55+0300

2021-10-26T14:00+0300

в абхазии

сельское хозяйство

растениеводство

мраморный клоп

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год, рассказал корреспонденту Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба."На сегодняшний день мы поставили первую партию сельхозматериалов в рамках программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Мы поставили материалы раньше назначенного срока. Это оборудование по шести проектам – по переработке сельхозпродукции, птицеводству. Это и сушильные камеры, и инкубаторы, и мельницы, и клетки для перепела и так далее. Также мы поставили по восьми проектам колючую проволоку для ограждения. Это проекты по растениеводству. Поставка была на сумму более чем три миллиона рублей. В общем мы поставили материалы по 14 проектам", – сказал Ачба.В ближайшие дни ожидаются поставки саженцев растений, а также породистой птицы для фермеров. Как отметил Ачба, на сегодняшний день программа развития сельского хозяйства реализована на 40%. В Министерстве сельского хозяйства планируют завершить ее до конца года.Программа по развитию сельского хозяйства была утверждена постановлением Кабинета министров. На ее реализацию было заложено 100 миллионов рублей, из них 90 миллионов – на реализацию проектов сельхозназначения, а 10 миллионов рублей – на борьбу с мраморным клопом. В программу входит пять направлений – животноводство, птицеводство, рыбоводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство. Конкурсной межведомственной комиссией отобрано 88 проектов. В рамках программы фермерам на руки не дают деньги, Минсельхоз помогает создавать условия для реализации проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/pyat-na-sto-kak-realizuetsya-programma-podderzhki-krestyan-v-abkhazii-1036031935.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takie-obstoyatelstva-achba-o-realizatsii-programmy-gospodderzhki-selkhozproektov--1036032923.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сельское хозяйство, растениеводство, мраморный клоп