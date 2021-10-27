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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/privitye-sputnikom-v-v-abkhazii-poluchat-sertifikaty-s-qr-kodom-1036090637.html
Привитые "Спутником V" в Абхазии получат сертификаты с QR-кодом
Привитые "Спутником V" в Абхазии получат сертификаты с QR-кодом
В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T23:10+0300
2021-10-27T23:44+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получат бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код. Об этом рассказала главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик, сообщает Апсныпресс.Минздрав несколько месяцев работал над созданием электронной базы данных всех вакцинированных граждан. Теперь каждый, кто прошел вакцинацию, получит по телефону SMS-сообщение с логином и паролем и сможет зайти в свой личный кабинет на сайте Минздрава, где будет сохраняться вся информация о его прививках. Абхазия ждет в ноябре новую партию вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. На днях в республику поступит и вакцина от гриппа "Гриппол Плюс".Те тем, кто был ранее вакцинирован "Спутником V" в республике, могут прийти в баклабораторию с двумя документами – паспортом гражданина Республики Абхазия и заграничным паспортом Росии для получения QR-кода.Сертификат с QR-кодом сканируется на пограничных постах. QR-код можно использовать как на бумажном носителе, так и скачав его в телефон.Что касается вакцинированных "Спутником Лайт", им QR-код не присваивается, поскольку этот препарат дает защиту на три месяца. По словам главного санитарного врача Абхазии, без ревакцинации срок действия сертификата с QR-кодом о вакцинации "Спутником V" - один год. Производитель вакцины рекомендует уже через полгода пройти ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Glava-Minzdrava-Abkhazii-rasskazal-o-tempakh-vaktsinatsii-v-respublike-1033274127.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Привитые "Спутником V" в Абхазии получат сертификаты с QR-кодом

23:10 27.10.2021 (обновлено: 23:44 27.10.2021)
© Sputnik / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВведение системы QR-кодов в регионах России
Введение системы QR-кодов в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Илья Тимин
/
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В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получат бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код. Об этом рассказала главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик, сообщает Апсныпресс.
Минздрав несколько месяцев работал над созданием электронной базы данных всех вакцинированных граждан. Теперь каждый, кто прошел вакцинацию, получит по телефону SMS-сообщение с логином и паролем и сможет зайти в свой личный кабинет на сайте Минздрава, где будет сохраняться вся информация о его прививках.
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Абхазия ждет в ноябре новую партию вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. На днях в республику поступит и вакцина от гриппа "Гриппол Плюс".
Те тем, кто был ранее вакцинирован "Спутником V" в республике, могут прийти в баклабораторию с двумя документами – паспортом гражданина Республики Абхазия и заграничным паспортом Росии для получения QR-кода.

Наш сертификат с QR-кодом дает полное право на поездки в страны, где признается российская вакцина "Спутник V".

Людмила Скорик - Sputnik Абхазия
Людмила Скорик
Главный санитарный врач Абхазии
Сертификат с QR-кодом сканируется на пограничных постах. QR-код можно использовать как на бумажном носителе, так и скачав его в телефон.
Что касается вакцинированных "Спутником Лайт", им QR-код не присваивается, поскольку этот препарат дает защиту на три месяца.
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22 октября, 20:50
По словам главного санитарного врача Абхазии, без ревакцинации срок действия сертификата с QR-кодом о вакцинации "Спутником V" - один год. Производитель вакцины рекомендует уже через полгода пройти ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт".
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23 октября, 10:22
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