https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/na-borbu-s-mramornym-klopom-v-abkhazii-vydelyat-sem-millionov-rubley-1036100895.html

На борьбу с мраморным клопом в Абхазии выделят семь миллионов рублей

На борьбу с мраморным клопом в Абхазии выделят семь миллионов рублей

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства на 2021 год" была утверждена постановление Кабинета министров Абхазии 11 февраля 2021 года. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T14:45+0300

2021-10-28T14:45+0300

2021-10-28T14:50+0300

в абхазии

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сельское хозяйство

мраморный клоп

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2021 год" на заседании 28 октября.По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, из статьи программы о тратах на растениеводство семь миллионов будет перераспределено на борьбу с мраморным клопом – приобретение средств по защите растений и оплату работ.Джопуа добавил, что помощь в приобретении препаратов и техники для борьбы с мраморным клопом Абхазии предоставило Министерство сельского хозяйства России.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тонн пестицидов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/ekspert-otsenil-dinamiku-rasprostraneniya-mramornogo-klopa-v-abkhazii-1036068710.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/khimicheskaya-ataka-v-abkhazii-nachnut-obrabotku-mest-skopleniya-mramornogo-klopa-1035835882.html

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новости, сельское хозяйство, мраморный клоп