https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/aeroport-v-sochi-vvedet-ogranicheniya-v-nerabochie-dni-1036111429.html

Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни

Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T09:45+0300

2021-10-29T09:45+0300

2021-10-29T09:45+0300

россия

сочи

аэропорт

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ограничения будут действовать в период нерабочих дней, объявленных на территории России с 30 октября по 7 ноября. В аэропорту будет запрещено посещение ресторанов, баров, кафе и столовых без уникального личного QR-кода. Граждане без QR-кода будут обслуживаться только на вынос. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.Отмечается, что сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом.В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду либо со справкой для переболевших ковидом, а массовые мероприятия приостановят.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html

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россия, сочи, аэропорт, мировая пандемия коронавируса covid-19