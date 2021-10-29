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Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни
Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни
В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T09:45+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ограничения будут действовать в период нерабочих дней, объявленных на территории России с 30 октября по 7 ноября. В аэропорту будет запрещено посещение ресторанов, баров, кафе и столовых без уникального личного QR-кода. Граждане без QR-кода будут обслуживаться только на вынос. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.Отмечается, что сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом.В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду либо со справкой для переболевших ковидом, а массовые мероприятия приостановят.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html
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россия, сочи, аэропорт, мировая пандемия коронавируса covid-19

Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни

09:45 29.10.2021
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ограничения будут действовать в период нерабочих дней, объявленных на территории России с 30 октября по 7 ноября.
В аэропорту будет запрещено посещение ресторанов, баров, кафе и столовых без уникального личного QR-кода. Граждане без QR-кода будут обслуживаться только на вынос. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.
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Отмечается, что сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом.
В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.
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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду либо со справкой для переболевших ковидом, а массовые мероприятия приостановят.
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