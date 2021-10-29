https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/mvd-abkhazii-peredalo-delo-zakladchika-iz-sochi-v-sud-1036111824.html

МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд

МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд

Временно проживающий в Абхазии житель Сочи Павел Кротов был задержан сотрудниками МВД в сентябре. У него обнаружили метадон весом свыше 90,5 грамма. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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суд

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении Павла Кротова завершено Следственным управлением МВД Абхазии, дело передано в суд для принятия законного решения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кротов обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.Согласно следствию, Кротов в конце августа, находясь в России, через мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Дима-Сочи". Они планировали сбывать наркотики в Абхазии, делая так называемые "тайные закладки". 3 сентября в Сухуме обвиняемый, также используя координаты геолокации от "Димы-Сочи", недалеко от вокзала нашел закладку с метадоном, которую хранил при себе, чтобы потом реализовать. Его задержали в тот же день в Сухуме. Масса изъятого у Кротова наркотического вещества составила 90,614 грамма.4 сентября сотрудники УКОН МВД с участием уже задержанного Кротова изъяли в нежилом строении у гостиничного комплекса по проспекту Ардзинба в Гагре амфетамин. Масса изъятого психотропного вещества составила 73,456 грамма. Предварительное следствие выяснило, что Кротов посещал Абхазию неоднократно, ранее занимался сбытом наркотиков в России.Обвиняемый рассказал, что 25 июля 2021 года в Telegram получил сообщение от представителя интернет-магазина "Скат" с предложением заняться распространением наркотических веществ путем так называемых "тайных закладок" на территории Адлерского района города Сочи. Одна закладка стоила 450 рублей. Около месяца он осуществлял свою деятельность в Адлерском районе, после выехал в Абхазию, где оплата за закладки наркотиков составляла 1000 рублей. Кротов свою вину признал полностью. Согласно уголовному кодексу Абхазии, обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, является наличие малолетнего ребенка у виновного. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210913/MVD-Abkhazii-zaderzhan-zakladchik-narkotikov-iz-Sochi-1033200168.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html

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мвд абхазии, наркотики, суд