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https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/mvd-abkhazii-peredalo-delo-zakladchika-iz-sochi-v-sud-1036111824.html
МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд
МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд
Временно проживающий в Абхазии житель Сочи Павел Кротов был задержан сотрудниками МВД в сентябре. У него обнаружили метадон весом свыше 90,5 грамма. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T10:15+0300
2021-10-29T10:23+0300
в абхазии
мвд абхазии
наркотики
суд
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении Павла Кротова завершено Следственным управлением МВД Абхазии, дело передано в суд для принятия законного решения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кротов обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.Согласно следствию, Кротов в конце августа, находясь в России, через мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Дима-Сочи". Они планировали сбывать наркотики в Абхазии, делая так называемые "тайные закладки". 3 сентября в Сухуме обвиняемый, также используя координаты геолокации от "Димы-Сочи", недалеко от вокзала нашел закладку с метадоном, которую хранил при себе, чтобы потом реализовать. Его задержали в тот же день в Сухуме. Масса изъятого у Кротова наркотического вещества составила 90,614 грамма.4 сентября сотрудники УКОН МВД с участием уже задержанного Кротова изъяли в нежилом строении у гостиничного комплекса по проспекту Ардзинба в Гагре амфетамин. Масса изъятого психотропного вещества составила 73,456 грамма. Предварительное следствие выяснило, что Кротов посещал Абхазию неоднократно, ранее занимался сбытом наркотиков в России.Обвиняемый рассказал, что 25 июля 2021 года в Telegram получил сообщение от представителя интернет-магазина "Скат" с предложением заняться распространением наркотических веществ путем так называемых "тайных закладок" на территории Адлерского района города Сочи. Одна закладка стоила 450 рублей. Около месяца он осуществлял свою деятельность в Адлерском районе, после выехал в Абхазию, где оплата за закладки наркотиков составляла 1000 рублей. Кротов свою вину признал полностью. Согласно уголовному кодексу Абхазии, обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, является наличие малолетнего ребенка у виновного. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210913/MVD-Abkhazii-zaderzhan-zakladchik-narkotikov-iz-Sochi-1033200168.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html
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мвд абхазии, наркотики, суд

МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд

10:15 29.10.2021 (обновлено: 10:23 29.10.2021)
CC0 / / Архивное фото уголовного дела
Архивное фото уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
CC0 / /
Временно проживающий в Абхазии житель Сочи Павел Кротов был задержан сотрудниками МВД в сентябре. У него обнаружили метадон весом свыше 90,5 грамма.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении Павла Кротова завершено Следственным управлением МВД Абхазии, дело передано в суд для принятия законного решения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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МВД Абхазии задержан закладчик наркотиков из Сочи
13 сентября, 21:04
Кротов обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
Согласно следствию, Кротов в конце августа, находясь в России, через мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Дима-Сочи". Они планировали сбывать наркотики в Абхазии, делая так называемые "тайные закладки".

1 сентября Кротов приехал в Сухум, в здании железнодорожного вокзала, используя переданные координаты геолокации, нашел закладки с амфетамином, перевез в Гагру, чтобы сбыть, и сделал там закладки.

3 сентября в Сухуме обвиняемый, также используя координаты геолокации от "Димы-Сочи", недалеко от вокзала нашел закладку с метадоном, которую хранил при себе, чтобы потом реализовать. Его задержали в тот же день в Сухуме. Масса изъятого у Кротова наркотического вещества составила 90,614 грамма.

4 сентября сотрудники УКОН МВД с участием уже задержанного Кротова изъяли в нежилом строении у гостиничного комплекса по проспекту Ардзинба в Гагре амфетамин. Масса изъятого психотропного вещества составила 73,456 грамма.
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Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из России в Абхазию
12 октября, 10:50
Предварительное следствие выяснило, что Кротов посещал Абхазию неоднократно, ранее занимался сбытом наркотиков в России.
Обвиняемый рассказал, что 25 июля 2021 года в Telegram получил сообщение от представителя интернет-магазина "Скат" с предложением заняться распространением наркотических веществ путем так называемых "тайных закладок" на территории Адлерского района города Сочи. Одна закладка стоила 450 рублей.
В дальнейшем он работал с куратором под псевдонимом "Дима-Сочи" за оплату в криптовалюте.
Около месяца он осуществлял свою деятельность в Адлерском районе, после выехал в Абхазию, где оплата за закладки наркотиков составляла 1000 рублей.
Кротов свою вину признал полностью. Согласно уголовному кодексу Абхазии, обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, является наличие малолетнего ребенка у виновного.
Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.
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