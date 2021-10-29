https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/vse-protiv-vsekh-v-sirii-razgoraetsya-novyy-pozhar-1036116572.html

"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар

"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар

Обстановка на севере Сирии в ближайшие дни может серьезно накалиться. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T13:10+0300

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Турция перебросила к границе сотни военнослужащих. Более 200 грузовиков доставили в провинцию Идлиб боеприпасы, оружие и спецоборудование. О рисках очередного обострения читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.Общее наступлениеТурция планирует наступать широким фронтом, чтобы перекрыть две трети 910-километровой границы. Судя по фотографиям в соцсетях, Анкара не мелочится: в Сирию перебрасывают танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО. В последний раз так накачивали регион войсками и техникой зимой 2020-го — перед операцией "Весенний щит".В первую очередь, считают аналитики, Анкара хочет нейтрализовать угрозу со стороны курдов, обосновавшихся на севере Сирии. В 2016-2019 годах турки захватили там несколько районов и сегодня контролируют границу от Бандар-Хана до Рас-эль-Эйна, а также от Джерабулуса до побережья Средиземного моря.Однако территория между Джерабулусом и Бандар-Ханом уже много лет в руках курдской группировки YPG. Одна из главных целей предстоящей операции — приграничный город Кобани в 415 километрах северо-восточнее Дамаска. Курды обороняют его с 2012-го: сначала от ИГ*, а затем и от турецкой армии.По информации Bloomberg, Анкара собирается завладеть местностью к югу от Кобани, чтобы связать два подконтрольных ей района и еще сильнее закрепиться на севере Сирии. Формальный повод для военной операции — нападения курдов на турецких силовиков. "Последняя атака на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу терпения", — заявил Эрдоган.Старый вопросВторая, менее очевидная цель Анкары — прикрыть своих прокси в Идлибе от возможного удара Дамаска. Не секрет, что Сирийская арабская армия (САА) в последние месяцы наращивает группировку, которая пытается освободить проблемную провинцию. Образовался своеобразный слоеный пирог из турецких военных, экстремистских группировок, подконтрольных Анкаре, вольных банд, воюющих против всех, и подразделений правительственной армии, действующих при поддержке ВКС России.Сирийские войска зимой-весной 2020-го предприняли крупное наступление, освободили 35 населенных пунктов, 320 квадратных километров территории. К концу января САА заняла город Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции, взяв под контроль важнейший участок автодороги Хама — Алеппо. А 5 февраля вошла в ключевой населенный пункт Серакиб на пересечении автомагистралей Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия.Это вызвало недовольство Анкары, ультимативно потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали до этого. Сирия не отреагировала. Поэтому турки и их прокси атаковали САА по всему фронту. В ответ 27 февраля сирийцы разбомбили турецкий конвой — погибли 33 солдата и офицера. После чего Анкара начала операцию "Весенний щит", широко применяя ударные беспилотники Bayraktar TB2.САА отступила. Ситуация частично стабилизировалась 5 марта, после переговоров президентов России и Турции в Москве о перемирии. Путин и Эрдоган договорились о прекращении боевых действий, отводе войск и создании коридора безопасности вдоль шоссе М-4 Латакия — Алеппо. Также в этой зоне организовали совместное патрулирование.Старый вопросУ России в регионе собственные интересы, не всегда совпадающие с турецкими. На днях в СМИ появились фотографии истребителя Су-35С на авиабазе Камышлы на севере Сирии, которую раньше российская авиация не использовала. На Западе это расценили как предостережение Турции. Однако пока не ясно, как далеко зайдет Анкара.Парламент Турции в минувший вторник продлил разрешение на использование армии в Ираке и Сирии до октября 2023-го. Это поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, а также Партии национального движения, против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов. Очевидно, Эрдоган делает ставку на политических союзников и рассчитывает повысить рейтинги за счет "маленькой победоносной войны".Однако наступление Турции может пойти вразрез с интересами американцев. Те давно и последовательно поддерживают сирийских курдов, считают их союзниками. Вероятно, Анкара решила обострить ситуацию, чтобы получить дополнительные козыри на переговорах Эрдогана и Байдена, которые должны состояться в Глазго в рамках конференции ООН по климатическим изменениям с 1 по 12 ноября.Турецкому лидеру не впервой применять военную силу для достижения политических преференций. Напомним, Анкара уже перебрасывала мощные воинские контингенты к сирийским границам в сентябре — за неделю до встречи Эрдогана с Путиным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/stalo-izvestno-o-voennykh-operatsiyakh-gotovyaschikhsya-turtsiey-na-severe-sirii-1036104752.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Siriya-potrebovala-ot-Turtsii-nemedlennogo-vyvoda-voysk-1033266717.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-ne-kontroliruyut-afganistan-1035994753.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Eto-budet-boynya-chto-nachalos-v-siriyskom-Idlibe-1033282466.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210625/Provodnik-interesov-zachem-Turtsiya-rasshiryaet-vliyanie-u-granits-Rossii--1032697663.html

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политика, в мире, сирия