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"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар
"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар
Обстановка на севере Сирии в ближайшие дни может серьезно накалиться. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T13:10+0300
2021-10-29T13:22+0300
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сирия
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Турция перебросила к границе сотни военнослужащих. Более 200 грузовиков доставили в провинцию Идлиб боеприпасы, оружие и спецоборудование. О рисках очередного обострения читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.Общее наступлениеТурция планирует наступать широким фронтом, чтобы перекрыть две трети 910-километровой границы. Судя по фотографиям в соцсетях, Анкара не мелочится: в Сирию перебрасывают танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО. В последний раз так накачивали регион войсками и техникой зимой 2020-го — перед операцией "Весенний щит".В первую очередь, считают аналитики, Анкара хочет нейтрализовать угрозу со стороны курдов, обосновавшихся на севере Сирии. В 2016-2019 годах турки захватили там несколько районов и сегодня контролируют границу от Бандар-Хана до Рас-эль-Эйна, а также от Джерабулуса до побережья Средиземного моря.Однако территория между Джерабулусом и Бандар-Ханом уже много лет в руках курдской группировки YPG. Одна из главных целей предстоящей операции — приграничный город Кобани в 415 километрах северо-восточнее Дамаска. Курды обороняют его с 2012-го: сначала от ИГ*, а затем и от турецкой армии.По информации Bloomberg, Анкара собирается завладеть местностью к югу от Кобани, чтобы связать два подконтрольных ей района и еще сильнее закрепиться на севере Сирии. Формальный повод для военной операции — нападения курдов на турецких силовиков. "Последняя атака на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу терпения", — заявил Эрдоган.Старый вопросВторая, менее очевидная цель Анкары — прикрыть своих прокси в Идлибе от возможного удара Дамаска. Не секрет, что Сирийская арабская армия (САА) в последние месяцы наращивает группировку, которая пытается освободить проблемную провинцию. Образовался своеобразный слоеный пирог из турецких военных, экстремистских группировок, подконтрольных Анкаре, вольных банд, воюющих против всех, и подразделений правительственной армии, действующих при поддержке ВКС России.Сирийские войска зимой-весной 2020-го предприняли крупное наступление, освободили 35 населенных пунктов, 320 квадратных километров территории. К концу января САА заняла город Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции, взяв под контроль важнейший участок автодороги Хама — Алеппо. А 5 февраля вошла в ключевой населенный пункт Серакиб на пересечении автомагистралей Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия.Это вызвало недовольство Анкары, ультимативно потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали до этого. Сирия не отреагировала. Поэтому турки и их прокси атаковали САА по всему фронту. В ответ 27 февраля сирийцы разбомбили турецкий конвой — погибли 33 солдата и офицера. После чего Анкара начала операцию "Весенний щит", широко применяя ударные беспилотники Bayraktar TB2.САА отступила. Ситуация частично стабилизировалась 5 марта, после переговоров президентов России и Турции в Москве о перемирии. Путин и Эрдоган договорились о прекращении боевых действий, отводе войск и создании коридора безопасности вдоль шоссе М-4 Латакия — Алеппо. Также в этой зоне организовали совместное патрулирование.Старый вопросУ России в регионе собственные интересы, не всегда совпадающие с турецкими. На днях в СМИ появились фотографии истребителя Су-35С на авиабазе Камышлы на севере Сирии, которую раньше российская авиация не использовала. На Западе это расценили как предостережение Турции. Однако пока не ясно, как далеко зайдет Анкара.Парламент Турции в минувший вторник продлил разрешение на использование армии в Ираке и Сирии до октября 2023-го. Это поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, а также Партии национального движения, против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов. Очевидно, Эрдоган делает ставку на политических союзников и рассчитывает повысить рейтинги за счет "маленькой победоносной войны".Однако наступление Турции может пойти вразрез с интересами американцев. Те давно и последовательно поддерживают сирийских курдов, считают их союзниками. Вероятно, Анкара решила обострить ситуацию, чтобы получить дополнительные козыри на переговорах Эрдогана и Байдена, которые должны состояться в Глазго в рамках конференции ООН по климатическим изменениям с 1 по 12 ноября.Турецкому лидеру не впервой применять военную силу для достижения политических преференций. Напомним, Анкара уже перебрасывала мощные воинские контингенты к сирийским границам в сентябре — за неделю до встречи Эрдогана с Путиным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/stalo-izvestno-o-voennykh-operatsiyakh-gotovyaschikhsya-turtsiey-na-severe-sirii-1036104752.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Siriya-potrebovala-ot-Turtsii-nemedlennogo-vyvoda-voysk-1033266717.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-ne-kontroliruyut-afganistan-1035994753.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Eto-budet-boynya-chto-nachalos-v-siriyskom-Idlibe-1033282466.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210625/Provodnik-interesov-zachem-Turtsiya-rasshiryaet-vliyanie-u-granits-Rossii--1032697663.html
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политика, в мире, сирия

"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар

13:10 29.10.2021 (обновлено: 13:22 29.10.2021)
© REUTERS / Omar SanadikiУличный продавец в Думе, пригороде Дамаска, Сирия
Уличный продавец в Думе, пригороде Дамаска, Сирия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Omar Sanadiki
Обстановка на севере Сирии в ближайшие дни может серьезно накалиться.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Турция перебросила к границе сотни военнослужащих. Более 200 грузовиков доставили в провинцию Идлиб боеприпасы, оружие и спецоборудование. О рисках очередного обострения читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.
Турецкие и российские военные машины патрулируют сельскую местность Румайлана (Рмейлан) в сирийской северо-восточной провинции Хасакех недалеко от турецкой границы - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
Вчера, 17:25

Общее наступление

Турция планирует наступать широким фронтом, чтобы перекрыть две трети 910-километровой границы. Судя по фотографиям в соцсетях, Анкара не мелочится: в Сирию перебрасывают танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО. В последний раз так накачивали регион войсками и техникой зимой 2020-го — перед операцией "Весенний щит".
Турецкие войска продвигаются в сторону Манбиджа, Сирия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2021
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск
23 сентября, 10:25
В первую очередь, считают аналитики, Анкара хочет нейтрализовать угрозу со стороны курдов, обосновавшихся на севере Сирии. В 2016-2019 годах турки захватили там несколько районов и сегодня контролируют границу от Бандар-Хана до Рас-эль-Эйна, а также от Джерабулуса до побережья Средиземного моря.
Однако территория между Джерабулусом и Бандар-Ханом уже много лет в руках курдской группировки YPG. Одна из главных целей предстоящей операции — приграничный город Кобани в 415 километрах северо-восточнее Дамаска. Курды обороняют его с 2012-го: сначала от ИГ*, а затем и от турецкой армии.
По информации Bloomberg, Анкара собирается завладеть местностью к югу от Кобани, чтобы связать два подконтрольных ей района и еще сильнее закрепиться на севере Сирии. Формальный повод для военной операции — нападения курдов на турецких силовиков. "Последняя атака на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу терпения", — заявил Эрдоган.

Старый вопрос

Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан
20 октября, 20:27
Вторая, менее очевидная цель Анкары — прикрыть своих прокси в Идлибе от возможного удара Дамаска. Не секрет, что Сирийская арабская армия (САА) в последние месяцы наращивает группировку, которая пытается освободить проблемную провинцию. Образовался своеобразный слоеный пирог из турецких военных, экстремистских группировок, подконтрольных Анкаре, вольных банд, воюющих против всех, и подразделений правительственной армии, действующих при поддержке ВКС России.
Сирийские войска зимой-весной 2020-го предприняли крупное наступление, освободили 35 населенных пунктов, 320 квадратных километров территории. К концу января САА заняла город Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции, взяв под контроль важнейший участок автодороги Хама — Алеппо. А 5 февраля вошла в ключевой населенный пункт Серакиб на пересечении автомагистралей Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия.
На позиции армии САР на границе провинции Идлиб. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2021
"Это будет бойня": что началось в сирийском Идлибе
26 сентября, 08:45
Это вызвало недовольство Анкары, ультимативно потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали до этого. Сирия не отреагировала. Поэтому турки и их прокси атаковали САА по всему фронту. В ответ 27 февраля сирийцы разбомбили турецкий конвой — погибли 33 солдата и офицера. После чего Анкара начала операцию "Весенний щит", широко применяя ударные беспилотники Bayraktar TB2.
САА отступила. Ситуация частично стабилизировалась 5 марта, после переговоров президентов России и Турции в Москве о перемирии. Путин и Эрдоган договорились о прекращении боевых действий, отводе войск и создании коридора безопасности вдоль шоссе М-4 Латакия — Алеппо. Также в этой зоне организовали совместное патрулирование.

Старый вопрос

У России в регионе собственные интересы, не всегда совпадающие с турецкими. На днях в СМИ появились фотографии истребителя Су-35С на авиабазе Камышлы на севере Сирии, которую раньше российская авиация не использовала. На Западе это расценили как предостережение Турции. Однако пока не ясно, как далеко зайдет Анкара.
Турецкий флаг приспущен в районе Бешикташ в Стамбуле 15 мая 2018 года. - По всей Турции флаги приспущены, чтобы отметить трехдневный траур по палестинцам, убитым и раненым вдоль границы с Газой во время протестов блокада Газы и перенос посольства США в Иерусалим, поскольку посла Израиля в Турции попросили временно покинуть страну. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2021
Проводник интересов: зачем Турция расширяет влияние у границ России
25 июня, 09:30
Парламент Турции в минувший вторник продлил разрешение на использование армии в Ираке и Сирии до октября 2023-го. Это поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, а также Партии национального движения, против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов. Очевидно, Эрдоган делает ставку на политических союзников и рассчитывает повысить рейтинги за счет "маленькой победоносной войны".
Однако наступление Турции может пойти вразрез с интересами американцев. Те давно и последовательно поддерживают сирийских курдов, считают их союзниками. Вероятно, Анкара решила обострить ситуацию, чтобы получить дополнительные козыри на переговорах Эрдогана и Байдена, которые должны состояться в Глазго в рамках конференции ООН по климатическим изменениям с 1 по 12 ноября.
Турецкому лидеру не впервой применять военную силу для достижения политических преференций. Напомним, Анкара уже перебрасывала мощные воинские контингенты к сирийским границам в сентябре — за неделю до встречи Эрдогана с Путиным.
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