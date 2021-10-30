https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/klimaticheskiy-proval-uchenye-govoryat-o-neizbezhnosti-globalnoy-katastrofy-1036129174.html

Климатический провал: ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы

Климатический провал: ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы

Накануне открытия в Глазго конференции ООН по изменению климата вышел отчет ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), в котором говорится, что разрыв между... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T12:40+0300

2021-10-30T12:40+0300

2021-10-30T12:40+0300

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Задача не допустить повышения температуры более чем на полтора градуса Цельсия, поставленная участникам Парижского соглашения, полностью провалена. Ожидается, что на конференции объявят о дополнительных обязательствах и пообещают наверстать упущенное. Скорее всего, на климатическом саммите обсудят полную декарбонизацию. Но даже если столь амбициозная цель и будет достигнута, вряд ли в этом веке человечество ощутит какие-либо позитивные сдвиги, считают ученые. Уж слишком велика инерционность глобальной климатической системы. Подробнее читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости. Глобальный перегревПосле заключения в 2015-м Парижского соглашения его участники, а это практически все страны мира, договорились каждые пять лет встречаться и пересматривать планы. Разумеется, в сторону ужесточения. Первую такую встречу, намеченную на 2020-й, перенесли из-за пандемии. В итоге она состоится 1-2 ноября во время 26-й конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата — COP-26. Однако с планами как-то не задалось."До климатического саммита в Глазго меньше недели, а мы по-прежнему на пути к климатической катастрофе, — заявил 26 октября на пресс-конференции в ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. — Объявленные планы позволят дополнительно снизить выбросы только на семь с половиной процентов. Чтобы добиться наших целей, как следует из представленного отчета, нужно повысить обязательства в семь раз".Главный документ для COP-26 — опубликованная в августе первая часть шестого оценочного доклада межправительственной группы экспертов (МГЭИК) "Изменение климата 2021. Физическая научная основа". Ученые проанализировали результаты последних исследований и пришли к неутешительному выводу: если не удастся значительно сократить выбросы парниковых газов и средний рост температуры на планете превысит полтора градуса, глобальное потепление примет необратимый характер.Заключение экспертов основано более чем на 14 тысячах исследований, выполненных в последние годы, поэтому доклад МГЭИК считается самым авторитетным источником и крупнейшим обобщением научных данных о климате в мире. Там содержится самая последняя информация о состоянии планеты и показано, какое будущее нас ожидает. Отметим, что предыдущий, пятый доклад в 2015-м послужил основанием для заключения Парижского соглашения по климату.В новом документе корреляция между антропогенным воздействием на климат и увеличением температуры еще более однозначная, причем впервые удалось отделить прирост, связанный с человеческим фактором, от природной составляющей. Эксперты установили, что за последнее десятилетие по сравнению с периодом с 1850 по 1900-й глобальная температура повысилась на 1,19 градуса, из них 0,05 — по естественным причинам, остальные 1,14 — на совести человечества. Если так пойдет и дальше, полтора градуса прибавятся менее чем за 20 лет.Точка невозвратаАвторы доклада сообщают, что человек необратимо меняет климат уже сейчас, причем многое совершенно беспрецедентно. Парниковые газы в атмосфере — на максимуме за последние 125 тысяч лет. Даже если обеспечить полную декарбонизацию прямо сейчас, из-за инерционности глобальной климатической системы температура продолжит расти как минимум до 2050-го, а последствия этого ощутит не одно поколение."Некоторые из изменений, такие как повышение уровня моря, необратимы в течение сотен и тысяч лет", — подчеркивает пресс-релиз МГЭИК.Подтверждают выводы экспертов ООН и ученые Антарктического центра Университета Виктории в Веллингтоне. Компьютерное моделирование новозеландских климатологов показало, что даже после того, как цели Парижского соглашения будут достигнуты, ледниковый щит Антарктиды продолжит таять еще несколько столетий. Последствия могут быть самые разные. По одному из сценариев, если подтаявшие в основании наземные ледники Западной Антарктиды сползут вниз и обрушатся в океан, уровень моря поднимется сразу на полтора метра.Чтобы не допустить повышения глобальной температуры на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, по расчетам экспертов, нужно сократить выбросы парниковых газов почти вдвое. А если все оставить как есть, к концу столетия потеплеет на 2,7 градуса.В любом случае волны жары, длительные засухи, региональные пожары, наводнения, штормы и ураганы будут все чаще, причем и в тех регионах, где раньше их не было или они были большой редкостью. При прибавлении двух градусов число стихийных бедствий удвоится, а при трех — вырастет в четыре раза.Полная декарбонизацияВремя упущено, действовать надо было вчера, считают эксперты ООН, поэтому нужно искать новые, более радикальные решения. Один из вариантов — нулевые выбросы CO2. Добиться этого к 2050-му решили 86 стран, включая 27 членов ЕС. На них приходится более половины выбросов парниковых газов и треть населения мира. К концу столетия это затормозит глобальное потепление на полградуса. Но 2,2 градуса все равно останутся.Хотя идея полной декорбанизации — центральная в экологической повестке, многие ученые сомневаются в ее достижимости. Так, специалисты по климату и энергетике из Швеции, Норвегии и Австрии пришли к выводу, что для целевого показателя в полтора градуса потребуется беспрецедентное сокращение энергопотребления, которого не выдержит ни одна экономика в мире.Нужно очень быстро, в течение нескольких лет, перевести все производственные и логистические процессы на экологически чистые технологии, однако в реальности это очень трудно, особенно учитывая то, что в Азии до сих пор в основном используют уголь. Единственный исторический прецедент — когда в 1970-1980-х европейские страны массово переходили на атомную энергию.Потенциал метанаЕще один подход — сокращать выбросы метана, сильнейшего парникового газа, гораздо сильнее задерживающего тепло, чем СО2. Его ежегодная эмиссия (40 процентов источников — природные, 60 — антропогенные) существенно ниже, чем у двуокиси углерода, но вклад в парниковый эффект ощутимый — 16 процентов. У углекислого газа 66 процентов, но срок его жизни в атмосфере — сотни лет, а у метана — всего 10-12, поэтому тут возможен быстрый эффект.По оценкам, только доступные технические меры, не требующие больших затрат, способны сократить антропогенные выбросы метана на 20 процентов за один год, а при изменении технологий — на 45 процентов.Пока же парниковых газов в атмосфере все больше. По данным только что опубликованного специального бюллетеня Всемирной метеорологической организации, в 2020-м — очередной рекорд. Атмосферная концентрация CO2 — 413,2 части на миллион, или 149 процентов относительно доиндустриального уровня, метана — 262 процента, закиси азота — 123 процента. И это несмотря на временное сокращение выбросов из-за пандемии.

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в мире, климат, экология