https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/na-kubani-uzhestochili-antikovidnye-mery--1036125485.html

На Кубани ужесточили антиковидные меры

На Кубани ужесточили антиковидные меры

Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T10:50+0300

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2021-10-30T10:50+0300

россия

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 6:00, сообщается на сайте администрации Краснодарского края. "На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности". К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством России.Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, невакцинированным жителям старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции.Кроме того, с 30 октября по 7 ноября проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/zabolevaemost-covid-19-vyrosla-na-kubani--1036119343.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html

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россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19