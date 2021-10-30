https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/na-kubani-uzhestochili-antikovidnye-mery--1036125485.html
На Кубани ужесточили антиковидные меры
На Кубани ужесточили антиковидные меры
Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T10:50+0300
2021-10-30T10:50+0300
2021-10-30T10:50+0300
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краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 6:00, сообщается на сайте администрации Краснодарского края. "На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности". К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством России.Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, невакцинированным жителям старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции.Кроме того, с 30 октября по 7 ноября проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/zabolevaemost-covid-19-vyrosla-na-kubani--1036119343.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
На Кубани ужесточили антиковидные меры
Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 6:00, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
"На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности". К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.
Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством России.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, невакцинированным жителям старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, с 30 октября по 7 ноября проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.