https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/v-sochi-usilili-rabotu-po-nadzoru-za-restoranami-na-period-nerabochikh-dney-1036137843.html
В Сочи усилили работу по надзору за ресторанами на период нерабочих дней
В Сочи усилили работу по надзору за ресторанами на период нерабочих дней
В Сочи в период нерабочих дней гостей в ресторанах будут принимать только по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом. 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T14:35+0300
2021-10-31T14:35+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Мониторинговые группы усилили контроль за сочинскими ресторанами, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, уже были выявлены более трех нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации."Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер", – отмечается в релизе.При этом в администрации добавили, что в ходе рейдовых проверок уже выявлено более трех нарушений."Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения", – подчеркивается в сообщении.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края будет возможен по QR-коду, либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия вовсе приостановят.Ранее пресс-служба курорта также информировала, что сократится и время работы ресторанов: теперь они будут работать с 6 утра и до 23 часов вечера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/aeroport-v-sochi-vvedet-ogranicheniya-v-nerabochie-dni-1036111429.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/na-kubani-uzhestochili-antikovidnye-mery--1036125485.html
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новости, россия, сочи
В Сочи усилили работу по надзору за ресторанами на период нерабочих дней
14:35 31.10.2021 (обновлено: 16:13 31.10.2021)
В Сочи в период нерабочих дней гостей в ресторанах будут принимать только по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik.
Мониторинговые группы усилили контроль за сочинскими ресторанами, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, уже были выявлены более трех нарушений, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
"Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер", – отмечается в релизе.
При этом в администрации добавили, что в ходе рейдовых проверок уже выявлено более трех нарушений.
"Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения", – подчеркивается в сообщении.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края будет возможен по QR-коду, либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия вовсе приостановят.
Ранее пресс-служба курорта также информировала, что сократится и время работы ресторанов: теперь они будут работать с 6 утра и до 23 часов вечера.