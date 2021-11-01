https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/partii-prizvali-ne-davit-na-organy-rassleduyuschie-konflikt-mezhdu-veteranami-i-mvd-1036158835.html

Партии призвали не давить на органы, расследующие конфликт между ветеранами и МВД

Партии призвали не давить на органы, расследующие конфликт между ветеранами и МВД

Совместное заявление сделали партии "Амцахара", "Айтайра", " Единая Абхазия", " Народный Фронт Абхазии", Коммунистическая партия Абхазии, " Апсадгьыл " и... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T19:50+0300

2021-11-01T19:50+0300

2021-11-01T19:53+0300

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стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Союз политических партий и организаций Абхазии призвал не оказывать давление на компетентные органы, изучающие конфликтную ситуацию, возникшую между ветеранами войны, депутатами Парламента и правоохранительными органами, следует из распространенного заявления.В тексте отмечается, что президент Абхазии Аслан Бжания неоднократно озвучивал свою приверженность решению возникшей проблеме исключительно в рамках закона.Союз политических партий и организаций призвал народ Абхазии решать любые, даже наиболее острые проблемы исключительно в рамках действующих в стране законов и установленных данными законами правовых процедур и регламентов, так как "иных альтернативных способов решения данной проблемы не существует". "Применение ультиматумов, шантажа и угроз, как формы давления на компетентные органы, считаем неприемлемым и недопустимым", - отмечается в заявлении."Победа в Отечественной войне принесла народу Абхазии возможность жить и развиваться в свободной, демократической стране, в которой не должно быть места исключительным правам одних над другими. Требования исключительного характера уводят от решения проблем в рамках закона, и сами по себе являются путем к беззаконию", - заявили подписанты.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. Генпрокуратура завела уголовные дела в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Представление о целесообразности нахождения на посту сделано в отношении главы МВД Дмитрия Дбар. На время проведения расследования Дбар отстранен от службы по собственному желанию. Однако ветераны не согласны с этим и требуют его полной отставки. С таким требованием они намерены выйти на акцию протеста в Сухуме 4 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/genprokuratrua-prokommentirovala-rezolyutsiyu-soveta-veteranov--1036154872.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/Politicheskiy-gid-osobennosti-partiynoy-sistemy-Abkhazii--1033330264.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, партии, стрельба в сухуме 30 сентября