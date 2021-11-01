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Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел
Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел
Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях на прошлой неделе, два дня назад в Черное море зашел американский... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T16:08+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, сообщает РИА Новости.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, согласно сообщению, размещенному в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", – отметил Путин на совещании.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что действия США в Черном море не добавляют стабильности в регионе, но Россия готова к любым угрозам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html
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новости, россия

Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел

16:08 01.11.2021 (обновлено: 16:18 01.11.2021)
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
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Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях на прошлой неделе, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами, сегодня туда же направился и флагманский корабль ВМС США.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, сообщает РИА Новости.

Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны.

Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай - Sputnik Абхазия
Владимир Путин
президент России
Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, согласно сообщению, размещенному в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.
"Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", – отметил Путин на совещании.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что действия США в Черном море не добавляют стабильности в регионе, но Россия готова к любым угрозам.
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