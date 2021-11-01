https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/sgb-abkhazii-vyyavila-narusheniya-na-obektakh-investprogrammy-2015-2017-godov-1036155943.html

СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов

СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов

Проверки по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму, были проведены сотрудниками СГБ и Управления капитального строительства... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T17:28+0300

2021-11-01T17:28+0300

2021-11-01T17:34+0300

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии выявила ряд нарушений на объектах, включенных в Инвестпрограмму в 2015-2017 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как отмечается в сообщении, заявленным требованиям не соответствовали работы по укреплению берега реки Псоу вдоль государственной границы."Недостатки" выявили и в Очамчырском районе. Там на улицах Джонуа, Шинкуба, Вайнахская, Папаскири и Ладария были реконструированы водосточные и канализационные трубы."Состоялись встречи с руководителями ответственных компаний, где им были даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на обоих объектах. А также был расписан план мероприятий и последовательность ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении СГБ.Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, как отмечают в ведомстве, в настоящее время устранены полностью.СГБ Абхазии рекомендовала специалистам Управления капитального строительства мониторить состояние берегоукрепительной стены на реке Псоу для исключения в последующем ее разрушения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/problemy-osvoeniya-prezident-podvel-itogi-investprogrammy-2020-2022-1036021209.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/glava-uks-otchitalsya-o-khode-realizatsii-investprogrammy-2020-2022-godov-1036017760.html

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новости, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии