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СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов
СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов
Проверки по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму, были проведены сотрудниками СГБ и Управления капитального строительства... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T17:28+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии выявила ряд нарушений на объектах, включенных в Инвестпрограмму в 2015-2017 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как отмечается в сообщении, заявленным требованиям не соответствовали работы по укреплению берега реки Псоу вдоль государственной границы."Недостатки" выявили и в Очамчырском районе. Там на улицах Джонуа, Шинкуба, Вайнахская, Папаскири и Ладария были реконструированы водосточные и канализационные трубы."Состоялись встречи с руководителями ответственных компаний, где им были даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на обоих объектах. А также был расписан план мероприятий и последовательность ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении СГБ.Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, как отмечают в ведомстве, в настоящее время устранены полностью.СГБ Абхазии рекомендовала специалистам Управления капитального строительства мониторить состояние берегоукрепительной стены на реке Псоу для исключения в последующем ее разрушения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/problemy-osvoeniya-prezident-podvel-itogi-investprogrammy-2020-2022-1036021209.html
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новости, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов

17:28 01.11.2021 (обновлено: 17:34 01.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукСлужба госбезопасности Абхазии
Служба госбезопасности Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проверки по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму, были проведены сотрудниками СГБ и Управления капитального строительства согласно устному распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии выявила ряд нарушений на объектах, включенных в Инвестпрограмму в 2015-2017 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, заявленным требованиям не соответствовали работы по укреплению берега реки Псоу вдоль государственной границы.
"Недостатки" выявили и в Очамчырском районе. Там на улицах Джонуа, Шинкуба, Вайнахская, Папаскири и Ладария были реконструированы водосточные и канализационные трубы.
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"Состоялись встречи с руководителями ответственных компаний, где им были даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на обоих объектах. А также был расписан план мероприятий и последовательность ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении СГБ.
Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, как отмечают в ведомстве, в настоящее время устранены полностью.
СГБ Абхазии рекомендовала специалистам Управления капитального строительства мониторить состояние берегоукрепительной стены на реке Псоу для исключения в последующем ее разрушения.
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