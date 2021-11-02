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Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде
Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде
Работа дневного стационара при пицундской больнице, где пациенты с коронавирусной инфекцией могут пройти курс лечения, была приостановлена в начала сентября на... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T12:55+0300
2021-11-02T13:09+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией возобновил работу в Пицунде, рассказал главврач пицундской больницы Савелий Серетиди."С сегодняшнего дня дневной стационар открыт в связи с увеличением количества заболевших. Также мы открыли пункт забора биоматериала на ПЦР-обследование коронавирусной инфекции на бесплатной основе", – отметил он.Главврач медучреждения уточнил, что в дневном стационаре будут работать посменно три бригады специалистов, состоящие из двух медсестер. В отделение могут обращаться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с назначениями от лечащих врачей из самой Пицунды, расположенных поблизости сел и поселков.Серетиди уточнил, что к 10:00 вторника в стационар обратился один пациент для прохождения необходимых медицинских процедур.Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/ministr-zdravookhraneniya-dal-otsenku-epidsituatsii-v-abkhazii-1036099437.html
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медицина, абхазия, пицунда

Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде

12:55 02.11.2021 (обновлено: 13:09 02.11.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Работа дневного стационара при пицундской больнице, где пациенты с коронавирусной инфекцией могут пройти курс лечения, была приостановлена в начала сентября на фоне снижения темпов распространения вируса.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией возобновил работу в Пицунде, рассказал главврач пицундской больницы Савелий Серетиди.
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"С сегодняшнего дня дневной стационар открыт в связи с увеличением количества заболевших. Также мы открыли пункт забора биоматериала на ПЦР-обследование коронавирусной инфекции на бесплатной основе", – отметил он.
Главврач медучреждения уточнил, что в дневном стационаре будут работать посменно три бригады специалистов, состоящие из двух медсестер. В отделение могут обращаться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с назначениями от лечащих врачей из самой Пицунды, расположенных поблизости сел и поселков.
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Серетиди уточнил, что к 10:00 вторника в стационар обратился один пациент для прохождения необходимых медицинских процедур.
Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.
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