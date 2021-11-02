https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/dnevnoy-statsionar-dlya-patsientov-s-covid-19-vozobnovil-rabotu-v-pitsunde-1036163662.html

Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде

Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде

Работа дневного стационара при пицундской больнице, где пациенты с коронавирусной инфекцией могут пройти курс лечения, была приостановлена в начала сентября на... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T12:55+0300

2021-11-02T12:55+0300

2021-11-02T13:09+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией возобновил работу в Пицунде, рассказал главврач пицундской больницы Савелий Серетиди."С сегодняшнего дня дневной стационар открыт в связи с увеличением количества заболевших. Также мы открыли пункт забора биоматериала на ПЦР-обследование коронавирусной инфекции на бесплатной основе", – отметил он.Главврач медучреждения уточнил, что в дневном стационаре будут работать посменно три бригады специалистов, состоящие из двух медсестер. В отделение могут обращаться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с назначениями от лечащих врачей из самой Пицунды, расположенных поблизости сел и поселков.Серетиди уточнил, что к 10:00 вторника в стационар обратился один пациент для прохождения необходимых медицинских процедур.Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.

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