https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036175422.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T23:46+0300

2021-11-02T23:46+0300

2021-11-02T23:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Диагноз COVID-19 подтвержден у 190 человек из 660 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/virusolog-obyasnila-pochemu-sputnik-layt-mozhno-ispolzovat-pri-pervichnoy-vaktsinatsii-1036173838.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html

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медицина, абхазия