https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/virusolog-obyasnila-pochemu-sputnik-layt-mozhno-ispolzovat-pri-pervichnoy-vaktsinatsii-1036173838.html

Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации

Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T19:55+0300

2021-11-02T19:55+0300

2021-11-02T20:33+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

вакцинация

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вакцина "Спутник лайт" рассчитана на пациентов, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу, но это не исключает возможности первичной вакцинации этим препаратом, заявила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, комментируя слова главы Миндрава России Михаила Мурашко. Ранее Мурашко сообщал, что при первичной вакцинации надо прививать двухкомпонентным препаратом, а "Спутник лайт" должен применяться для повторной вакцинации.По словам Матуа, Мурашко не имел в виду, что этим препаратом нельзя первично вакцинироваться. Речь шла о том, что пациентам без иммунитета к коронавирусной инфекции лучше вакцинироваться двухкомпонентным "Спутником V"."Еще момент, почему он сделал такое заявление. Учитывая, что "Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина, сделать ее быстрее и легче. Многие россияне, которые еще не привились, не обладают иммунитетом и которым рекомендован "Спутник V", пошли по этому пути", - сказала она.Матуа также подчеркнула, что у жителей Абхазии, которые уже прошли вакцинацию "Спутником Лайт" нет поводов для беспокойства. Как показывает практика, уточнила она, прививавшиеся однокомпонентным препаратом пациенты, переносят заболевание в легкой форме.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/murashko-zayavil-chto-sputnik-layt-dolzhen-primenyatsya-dlya-povtornoy-vaktsinatsii-1036132614.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html

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медицина, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии