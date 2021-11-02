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Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/virusolog-obyasnila-pochemu-sputnik-layt-mozhno-ispolzovat-pri-pervichnoy-vaktsinatsii-1036173838.html
Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации
Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T19:55+0300
2021-11-02T20:33+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вакцина "Спутник лайт" рассчитана на пациентов, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу, но это не исключает возможности первичной вакцинации этим препаратом, заявила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, комментируя слова главы Миндрава России Михаила Мурашко. Ранее Мурашко сообщал, что при первичной вакцинации надо прививать двухкомпонентным препаратом, а "Спутник лайт" должен применяться для повторной вакцинации.По словам Матуа, Мурашко не имел в виду, что этим препаратом нельзя первично вакцинироваться. Речь шла о том, что пациентам без иммунитета к коронавирусной инфекции лучше вакцинироваться двухкомпонентным "Спутником V"."Еще момент, почему он сделал такое заявление. Учитывая, что "Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина, сделать ее быстрее и легче. Многие россияне, которые еще не привились, не обладают иммунитетом и которым рекомендован "Спутник V", пошли по этому пути", - сказала она.Матуа также подчеркнула, что у жителей Абхазии, которые уже прошли вакцинацию "Спутником Лайт" нет поводов для беспокойства. Как показывает практика, уточнила она, прививавшиеся однокомпонентным препаратом пациенты, переносят заболевание в легкой форме.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/murashko-zayavil-chto-sputnik-layt-dolzhen-primenyatsya-dlya-povtornoy-vaktsinatsii-1036132614.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html
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медицина, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии

Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации

19:55 02.11.2021 (обновлено: 20:33 02.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевАмпулы с вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции во время выездной вакцинации в Новосибирске.
Ампулы с вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции во время выездной вакцинации в Новосибирске. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вакцина "Спутник лайт" рассчитана на пациентов, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу, но это не исключает возможности первичной вакцинации этим препаратом, заявила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, комментируя слова главы Миндрава России Михаила Мурашко.
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Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
30 октября, 18:35
Ранее Мурашко сообщал, что при первичной вакцинации надо прививать двухкомпонентным препаратом, а "Спутник лайт" должен применяться для повторной вакцинации.
"Спутник Лайт" изначально рассчитан на пациентов, у которых уже есть иммунитет – это пациенты уже переболевшие коронавирусом и однократно вакцинированные. При этом, "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V" и поэтому, в отсутствие более эффективной двухкомпонентной вакцины, имея однокомпонентную вакцину, мы рекомендуем вакцинироваться "Спутником лайт" для создания базового иммунитета. Пациенты, у которых хотя бы однокомпонентная вакцина, однозначно легче переносят заболевание", - отметила она.
По словам Матуа, Мурашко не имел в виду, что этим препаратом нельзя первично вакцинироваться. Речь шла о том, что пациентам без иммунитета к коронавирусной инфекции лучше вакцинироваться двухкомпонентным "Спутником V".
"Еще момент, почему он сделал такое заявление. Учитывая, что "Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина, сделать ее быстрее и легче. Многие россияне, которые еще не привились, не обладают иммунитетом и которым рекомендован "Спутник V", пошли по этому пути", - сказала она.
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Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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18:55
Матуа также подчеркнула, что у жителей Абхазии, которые уже прошли вакцинацию "Спутником Лайт" нет поводов для беспокойства. Как показывает практика, уточнила она, прививавшиеся однокомпонентным препаратом пациенты, переносят заболевание в легкой форме.
Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.
В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
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