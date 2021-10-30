https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/murashko-zayavil-chto-sputnik-layt-dolzhen-primenyatsya-dlya-povtornoy-vaktsinatsii-1036132614.html
Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T18:35+0300
2021-10-30T18:35+0300
2021-10-30T18:35+0300
россия
вакцинация
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033188581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cc02e67e8ecfeb79997bd1cc3e218d0.jpg
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. "Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/ministr-zdravookhraneniya-dal-otsenku-epidsituatsii-v-abkhazii-1036099437.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033188581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d968004ad5671059d4622ec27623d97.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии
Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik.
Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
"Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.
В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии
вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код
.