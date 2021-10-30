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Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T18:35+0300
2021-10-30T18:35+0300
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вакцинация
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. "Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/ministr-zdravookhraneniya-dal-otsenku-epidsituatsii-v-abkhazii-1036099437.html
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россия, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии

Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации

18:35 30.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
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"Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.
В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
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