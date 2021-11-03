https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/kriptoferma-obnaruzhena-i-demontirovana-v-sele-adzyubzha-1036189834.html

Криптоферма обнаружена и демонтирована в селе Адзюбжа

Криптоферма обнаружена и демонтирована в селе Адзюбжа

Постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года в Абхазии на год продлен запрет на майнинг криптовалют. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T19:30+0300

2021-11-03T19:30+0300

2021-11-03T19:30+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Сотрудниками Службы госбезопасности совместно с представителями "Черноморэнерго" и Госстандарта в селе Адзюбжа Очамчырского района на территории тепличного хозяйства была выявлена действующая майнинговая ферма. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии. Владельцем фермы представился Беслан Киут.Ферму демонтировали, изъятые аппараты поместили на склад временного хранения Госстандарта Абхазии. Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.Деятельность по добыче криптовалют запрещена до 30 марта 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/blokirovka-vpn-ne-prinesla-ozhidaemogo-effekta-dlya-energetiki-abkhazii-1036151461.html

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майнинг в абхазии