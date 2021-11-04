https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/narodnaya-diplomatiya-i-dialog-shamba-o-tom-kak-vyyti-iz-politicheskogo-krizisa-1036202262.html

Народная дипломатия и диалог: Шамба о том, как выйти из политического кризиса

Народная дипломатия и диалог: Шамба о том, как выйти из политического кризиса

Акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и их сторонников началась на площади у драмтеатра в Сухуме к 14:00 в четверг 4 ноября. Основное... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T19:40+0300

2021-11-04T19:40+0300

2021-11-04T19:40+0300

в абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 4 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выйти из сложившегося политического кризиса можно с помощью народной дипломатии и диалога сторон, считает секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.По его мнению, ситуацию политизируют и накаляют. При этом Шамба отметил, что выход из положения есть, его с самого начала предложил президент."Он (президент Аслан Бжания - прим.) сказал: "давайте действовать в правовом русле". Я по-другому не могу судить. Есть структуры, которые должны разобраться и представить материалы по факту произошедшего инцидента. Прокуратура завершила свою работу и представила материалы, на основании этих материалов он принял решение вынести административное наказание министру внутренних дел Дмитрию Дбар. Но это не устраивает некоторых людей, которые политизируют ситуацию. Поэтому единственный способ здесь - примирение сторон. Мы намерены и в дальнейшем в этом направлении продолжать работу. Сейчас речи о том, что Дмитрий Дбар будет отстранен нет, таких оснований нет у президента, нет такой целесообразности", - подчеркнул секретарь Совбеза.Сергей Шамба добавил, что для преодоления кризиса планируют подключить “народную дипломатию, авторитетных людей” и вести диалог."Будем разговаривать, надо разговаривать. Прогнозы никакие давать не могу. Посмотрим", - сказал Шамба.В четверг, 4 ноября, в Сухуме прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и оппозиции с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Делегаты митинга встретились с президентом Бжания. Результаты переговоров протестующих не устроили и они выступили с резолюцией предполагающей требование подать в отставку действующему главе государства.Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента 30 сентября с участием милиции, ветеранов и депутата Народного собрания.Второго ноября, после того как Генпрокуратура не усмотрела в действиях главы МВД состава преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, но с дисциплинарным взысканием.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей министра внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/aslan-bzhaniya-vyshel-k-sobravshimsya-u-administratsii-prezidenta-lyudyam-1036202007.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html

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стрельба в сухуме 30 сентября