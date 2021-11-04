https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/sovetnik-prezidenta-prizval-ne-politizirovat-konflikt-veteranov-i-mvd-1036202888.html

Нугзар Логуа считает, что не нужно политизировать инцидент с ветеранами

Нугзар Логуа считает, что не нужно политизировать инцидент с ветеранами

Акция протеста ветеранов и их сторонников началась на площади у драмтеатра в Сухуме в четверг, 4 ноября. Собравшиеся направили президенту резолюцию с... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T20:20+0300

2021-11-04T20:20+0300

2021-11-04T23:31+0300

в абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032319338_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_826a92bb8355cbc4acd8c078d5e5dfd1.jpg

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Инцидент с ветеранами и руководством МВД Абхазии можно решить либо законным путем, либо с помощью народной дипломатии, считает советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа.При этом он считает, что необходимо мудрое решение вопроса, а от политизации инцидента нужно отходить."Единственный выход – это законный выход, это решение прокуратуры. А дальше будем смотреть, как будет работать суд. Иначе мы к чему придем? К беззаконию? С другой стороны, есть так называемая народная дипломатия. Надо продолжать работу в этом направлении, так как уже задействованы другие механизмы. Я имею в виду общественные, политические и так далее. Здесь образовались два лагеря. Некоторые люди хотят от этой ситуации получить какие-то дивиденды, но я считаю, что это недопустимо", – отметил Логуа.Инцидент с ветеранами войны и руководством МВД Логуа назвал неординарным и "очень тонким"."Тем более 30 сентября, в День Победы не должно было такое случиться. Но раз уж это случилось, мы должны найти выход из ситуации. И когда мы говорим "ветераны", мы должны иметь в виду всех ветеранов тогда. Не надо спекулировать темой ветеранов и все будет нормально. В Абхазии и у абхазов народной дипломатией решались и не такие проблемы. А сейчас что случилось, почему драматизируют ситуацию? Значит, другие цели преследуют люди. Чем раньше мы уйдем от политизации, тем будет лучше. Я думаю, что люди придут к примирению и найдутся такие, кто обязательно повлияет на эту ситуацию. Мы не можем другого варианта допустить даже в мыслях. Это не приведет ни к чему хорошему во всех смыслах. Я уже не говорю о государственной политике и так далее. Мы говорим о народе, о будущем, о наших детях", – подчеркнул он.Советник президента добавил, что ничего невозможного в решении проблемы не видит, "нужно просто искренне помочь людям выйти из этого положения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/narodnaya-diplomatiya-i-dialog-shamba-o-tom-kak-vyyti-iz-politicheskogo-krizisa-1036202262.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стрельба в сухуме 30 сентября