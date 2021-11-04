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https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/sovetnik-prezidenta-prizval-ne-politizirovat-konflikt-veteranov-i-mvd-1036202888.html
Нугзар Логуа считает, что не нужно политизировать инцидент с ветеранами
Нугзар Логуа считает, что не нужно политизировать инцидент с ветеранами
Акция протеста ветеранов и их сторонников началась на площади у драмтеатра в Сухуме в четверг, 4 ноября. Собравшиеся направили президенту резолюцию с... 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T20:20+0300
2021-11-04T23:31+0300
в абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Инцидент с ветеранами и руководством МВД Абхазии можно решить либо законным путем, либо с помощью народной дипломатии, считает советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа.При этом он считает, что необходимо мудрое решение вопроса, а от политизации инцидента нужно отходить."Единственный выход – это законный выход, это решение прокуратуры. А дальше будем смотреть, как будет работать суд. Иначе мы к чему придем? К беззаконию? С другой стороны, есть так называемая народная дипломатия. Надо продолжать работу в этом направлении, так как уже задействованы другие механизмы. Я имею в виду общественные, политические и так далее. Здесь образовались два лагеря. Некоторые люди хотят от этой ситуации получить какие-то дивиденды, но я считаю, что это недопустимо", – отметил Логуа.Инцидент с ветеранами войны и руководством МВД Логуа назвал неординарным и "очень тонким"."Тем более 30 сентября, в День Победы не должно было такое случиться. Но раз уж это случилось, мы должны найти выход из ситуации. И когда мы говорим "ветераны", мы должны иметь в виду всех ветеранов тогда. Не надо спекулировать темой ветеранов и все будет нормально. В Абхазии и у абхазов народной дипломатией решались и не такие проблемы. А сейчас что случилось, почему драматизируют ситуацию? Значит, другие цели преследуют люди. Чем раньше мы уйдем от политизации, тем будет лучше. Я думаю, что люди придут к примирению и найдутся такие, кто обязательно повлияет на эту ситуацию. Мы не можем другого варианта допустить даже в мыслях. Это не приведет ни к чему хорошему во всех смыслах. Я уже не говорю о государственной политике и так далее. Мы говорим о народе, о будущем, о наших детях", – подчеркнул он.Советник президента добавил, что ничего невозможного в решении проблемы не видит, "нужно просто искренне помочь людям выйти из этого положения".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/narodnaya-diplomatiya-i-dialog-shamba-o-tom-kak-vyyti-iz-politicheskogo-krizisa-1036202262.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html
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стрельба в сухуме 30 сентября

Нугзар Логуа считает, что не нужно политизировать инцидент с ветеранами

20:20 04.11.2021 (обновлено: 23:31 04.11.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Нугзар Логуа
Нугзар Логуа - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Акция протеста ветеранов и их сторонников началась на площади у драмтеатра в Сухуме в четверг, 4 ноября. Собравшиеся направили президенту резолюцию с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбар, который участвовал в инциденте с ветеранами в День Победы 30 сентября.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Инцидент с ветеранами и руководством МВД Абхазии можно решить либо законным путем, либо с помощью народной дипломатии, считает советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа.
При этом он считает, что необходимо мудрое решение вопроса, а от политизации инцидента нужно отходить.
"Единственный выход – это законный выход, это решение прокуратуры. А дальше будем смотреть, как будет работать суд. Иначе мы к чему придем? К беззаконию? С другой стороны, есть так называемая народная дипломатия. Надо продолжать работу в этом направлении, так как уже задействованы другие механизмы. Я имею в виду общественные, политические и так далее. Здесь образовались два лагеря. Некоторые люди хотят от этой ситуации получить какие-то дивиденды, но я считаю, что это недопустимо", – отметил Логуа.
Акция протеста на площади у драмтеатра - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
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Инцидент с ветеранами войны и руководством МВД Логуа назвал неординарным и "очень тонким".
"Тем более 30 сентября, в День Победы не должно было такое случиться. Но раз уж это случилось, мы должны найти выход из ситуации. И когда мы говорим "ветераны", мы должны иметь в виду всех ветеранов тогда. Не надо спекулировать темой ветеранов и все будет нормально. В Абхазии и у абхазов народной дипломатией решались и не такие проблемы. А сейчас что случилось, почему драматизируют ситуацию? Значит, другие цели преследуют люди. Чем раньше мы уйдем от политизации, тем будет лучше. Я думаю, что люди придут к примирению и найдутся такие, кто обязательно повлияет на эту ситуацию. Мы не можем другого варианта допустить даже в мыслях. Это не приведет ни к чему хорошему во всех смыслах. Я уже не говорю о государственной политике и так далее. Мы говорим о народе, о будущем, о наших детях", – подчеркнул он.
Советник президента добавил, что ничего невозможного в решении проблемы не видит, "нужно просто искренне помочь людям выйти из этого положения".
Акция протеста на площади у драмтеатра - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
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