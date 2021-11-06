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https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/gastrolnyy--marafon-kak-rusdram-so-spektaklyami-vystupil-v-gorodakh-rossii-1036219530.html
Гастрольный марафон: как РУСДРАМ со спектаклями выступил в городах России
Гастрольный марафон: как РУСДРАМ со спектаклями выступил в городах России
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера вернулся из самого длительного в своей истории гастрольного тура, объехав пять городов России. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T11:30+0300
2021-11-06T11:52+0300
в абхазии
культура
театр
русдрам
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О том, как театр из Сухума отправился на гастроли, в каких городах выступали, какие спектакли представили российскому зрителю, читайте в материале Sputnik.SputnikСаранск, Тамбов, Ярославль, Тверь, Иваново - все это гастрольный маршрут Русского театра драмы в рамках больших гастролей. За 11 дней абхазские актеры посетили пять городов России и сыграли семь спектаклей.По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, это действительно большая гастрольная программа, и не обошлось без опасений, что произойдут непредвиденные изменения, в частности из-за эпидситуации.“Но слава богу, все из запланированного состоялось”, - отмечает Хинтба.Гастроли актеров начались с фестиваля “Соотечественники” в Саранске, где театр из Сухума представил “Кьоджинские перепалки”."Спектакль единогласно был признан лучшим. Когда было обсуждение спектакля я думал: "когда уже что-то критическое прозвучит". Это лестно очень, когда эксперты, высокого класса специалисты оценивают спектакль так высоко. На фестивале был критический разбор, но он был сугубо положительным, отмечались достоинства спектакля, блестящая режиссура Александра Коручекова, актерские работы, энергетика", - говорит гендиректор.После Саранска актеры отправились в Тамбов, где проходил проект "Театральный проезд". Русский театр драмы представил снова "Кьоджинские перепалки", который, по словам Хинтба, имел "сумасшедший успех".Зарубежные театры и “Большие гастроли”Из Тамбова абхазские актеры держали путь в Ярославль, на Международный фестиваль русских зарубежных театров, который проходит уже в третий раз и все три раза с участием РУСДРАМа."В прошлом году была "Кровавая свадьба", в позапрошлом - "Визит старой дамы". Сейчас - "Солярис". На наш спектакль были самые высокие продажи, все билеты были проданы, а билеты были не дешевые. Мне кажется самый большой интерес был к нашему спектаклю, судя по концентрации внимания к показу, послевкусие, которое осталось и волны реакции, которые и в этот момент происходят. Конечно, это очень сложный в техническом плане спектакль, мы не спали всю ночь, занимались монтировкой света, приехали режиссер Артем Устинов, художник Юлиана Лайкова. На мой взгляд, спектакль прошел на очень высоком уровне. Это, наверное, самое большое счастье за весь период гастролей, потому что спектакль новый, он еще не сыгран достаточное количество раз, чтобы за него не беспокоиться. И вообще сложный спектакль в трех актах, с двумя антрактами, но никто не ушел. В конце была стоячая зрительная овация и очень много положительных отзывов. Директор Волковского театра, где мы играли этот спектакль, это первый русский профессиональный театр, вообще старейший театр и самое главное, что это федеральный театр в России, он меня несколько раз обнял и сказал, что это очень здорово и спектакль нужно еще привезти в Ярославль. По реакции, по резонансу понятно, что этот спектакль достойно отмечен и зрителями и профессиональным сообществом”, - подчеркнул Ираклий Хинтба.После Ярославля Русский театр драмы перешел на “Большие гастроли” - проект, реализуемый министерствами культуры России и Абхазии. В рамках проекта актеры посетили два города - Тверь и Иваново, где сыграли “Кьоджинские перепалки” и "Хаджи-Мурата”.Ираклий Хинтба добавил, что гастроли Русского театра в городах России прошли с успехом, все билеты на их спектакли были проданы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/khintba-rasskazal-o-samykh-dlinnykh-gastrolyakh-rusdrama-1036212435.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/rusdram-stal-laureatom-festivalya-sootechestvenniki-v-saranske-1036042175.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210403/Vnutrenniy-kosmos-press-pokaz-spektaklya-Solyaris-v-RUSDRAMe-1032146023.html
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культура, театр, русдрам

Гастрольный марафон: как РУСДРАМ со спектаклями выступил в городах России

11:30 06.11.2021 (обновлено: 11:52 06.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРусдрам
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера вернулся из самого длительного в своей истории гастрольного тура, объехав пять городов России.
О том, как театр из Сухума отправился на гастроли, в каких городах выступали, какие спектакли представили российскому зрителю, читайте в материале Sputnik.
Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
Радио
Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Вчера, 15:56
Sputnik
Саранск, Тамбов, Ярославль, Тверь, Иваново - все это гастрольный маршрут Русского театра драмы в рамках больших гастролей. За 11 дней абхазские актеры посетили пять городов России и сыграли семь спектаклей.
По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, это действительно большая гастрольная программа, и не обошлось без опасений, что произойдут непредвиденные изменения, в частности из-за эпидситуации.
“Но слава богу, все из запланированного состоялось”, - отмечает Хинтба.
Гастроли актеров начались с фестиваля “Соотечественники” в Саранске, где театр из Сухума представил “Кьоджинские перепалки”.
Русский Драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
В Абхазии
РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
24 октября, 14:30
"Спектакль единогласно был признан лучшим. Когда было обсуждение спектакля я думал: "когда уже что-то критическое прозвучит". Это лестно очень, когда эксперты, высокого класса специалисты оценивают спектакль так высоко. На фестивале был критический разбор, но он был сугубо положительным, отмечались достоинства спектакля, блестящая режиссура Александра Коручекова, актерские работы, энергетика", - говорит гендиректор.
После Саранска актеры отправились в Тамбов, где проходил проект "Театральный проезд". Русский театр драмы представил снова "Кьоджинские перепалки", который, по словам Хинтба, имел "сумасшедший успех".

Зарубежные театры и “Большие гастроли”

Из Тамбова абхазские актеры держали путь в Ярославль, на Международный фестиваль русских зарубежных театров, который проходит уже в третий раз и все три раза с участием РУСДРАМа.
Предпремьерный показ спектакля Солярис - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2021
В Абхазии
Внутренний космос: предпремьерный показ спектакля "Солярис" в РУСДРАМе
3 апреля, 10:25
10:53
"В прошлом году была "Кровавая свадьба", в позапрошлом - "Визит старой дамы". Сейчас - "Солярис". На наш спектакль были самые высокие продажи, все билеты были проданы, а билеты были не дешевые. Мне кажется самый большой интерес был к нашему спектаклю, судя по концентрации внимания к показу, послевкусие, которое осталось и волны реакции, которые и в этот момент происходят. Конечно, это очень сложный в техническом плане спектакль, мы не спали всю ночь, занимались монтировкой света, приехали режиссер Артем Устинов, художник Юлиана Лайкова. На мой взгляд, спектакль прошел на очень высоком уровне. Это, наверное, самое большое счастье за весь период гастролей, потому что спектакль новый, он еще не сыгран достаточное количество раз, чтобы за него не беспокоиться. И вообще сложный спектакль в трех актах, с двумя антрактами, но никто не ушел. В конце была стоячая зрительная овация и очень много положительных отзывов. Директор Волковского театра, где мы играли этот спектакль, это первый русский профессиональный театр, вообще старейший театр и самое главное, что это федеральный театр в России, он меня несколько раз обнял и сказал, что это очень здорово и спектакль нужно еще привезти в Ярославль. По реакции, по резонансу понятно, что этот спектакль достойно отмечен и зрителями и профессиональным сообществом”, - подчеркнул Ираклий Хинтба.
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2021
В Абхазии
РУСДРАМу исполнилось 40 лет
7 сентября, 09:10
После Ярославля Русский театр драмы перешел на “Большие гастроли” - проект, реализуемый министерствами культуры России и Абхазии. В рамках проекта актеры посетили два города - Тверь и Иваново, где сыграли “Кьоджинские перепалки” и "Хаджи-Мурата”.
Ираклий Хинтба добавил, что гастроли Русского театра в городах России прошли с успехом, все билеты на их спектакли были проданы.
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