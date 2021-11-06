https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/ministr-turizma-rasskazal-o-turpotoke-v-abkhaziyu-s-nachala-noyabrya-1036221117.html

В Минтуризма рассказали о турпотоке в Абхазию с начала ноября

В Минтуризма рассказали о турпотоке в Абхазию с начала ноября

В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T14:30+0300

2021-11-06T14:30+0300

2021-11-06T15:52+0300

в абхазии

отдых в абхазии

туризм

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СУХУМ, 6 нояб - Sputnik. Заместитель министра туризма Астамур Барциц в эфире радио Sputnik рассказал о турпотоке в Абхазию с начала ноября.С 1 по 4 ноября Рицинский реликтовый национальный парк посетило более пяти тысяч человек, а Новоафонскую пещеру - более трех тысяч человек.Всего с начала 2021 года Рицинский реликтовый национальный парк посетило более 700 тысяч туристов, а Новоафонскую пещеру - более 400 тысяч."Мы все с вами наблюдаем в информационном пространстве то, что происходит в сопредельном государстве, в России. Ограничения, QR-коды и все сопутствующие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Конечно, это не могло не сказаться на турпотоке в нашу республику. Если говорить по цифрам, то с 1 по 4 ноября Рицинский национальный парк посетило более пяти тысяч человек, Новоафонскую пещеру - более трех тысяч человек. И если говорить по нарастающей с начала года, то Новоафонскую пещеру посетило около 420 тысяч человек, а Рицинский парк - около 700 тысяч человек", - отметил Барциц.По его словам, экскурсионный поток в Абхазию не прекращается, хоть после курортно-летнего сезона и наблюдается уменьшение.На данный момент, как отметил Барциц, в Абхазии от туристов не требуют наличие QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции."Пока такой вопрос не стоит. Каждый понимает, что если мы введем такую схему, то будет существенное снижение турпотока в нашу страну. Дальше, если будет рассматриваться вопрос вакцинации всего населения, процентов на 80, тогда, конечно, вопрос QR-кодов тоже пойдет. Но хочу отметить такой интересный момент, мы ведем мониторим, опрашиваем гостей, которые приезжают в нашу республику. Вы знаете, летом большое количество туристов были уже либо вакцинированы, либо переболевшими”, - сказал он.Замминистра по туризму добавил, что в Абхазии продолжается работа по отслеживанию соблюдения санитарных норм на туробъектах, есть специальная группа, которая постоянно инспектирует, мониторит объекты размещения.

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отдых в абхазии, туризм