https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/amerikanskiy-ofitser-rasskazal-chto-lishit-rossiyu-dominirovaniya-v-chernom-more-1036228559.html

Американский офицер рассказал, что лишит Россию доминирования в Черном море

Американский офицер рассказал, что лишит Россию доминирования в Черном море

Американский военный предложил шаги для "сохранения свободы международных вод Черного моря". 07.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Об этом пишет издание The Hill.Автор статьи считает, что ракеты "Бастион" и "Калибр", включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью. Благодаря такому вооружению Россия может применять в Черном море тактику A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра. Такой же тактикой руководствуется Пекин в Южно-китайском море.Активности союзников НАТО в регионе, по мнению Харрингтона, также мешают российские истребители, и сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией.В качестве решения этой проблемы Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию и Турцию, убежден американский офицер.Автор заключил, что только указанные шаги помогут "сохранить свободу международных вод Черного моря".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/koshkin-o-zakhode-korablya-ssha-v-chernoe-more-vsem-ponyatno-chto-ucheniya-protiv-rossii-1036155003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/putin-o-korable-ssha-v-chernom-more-mozhem-posmotret-na-nego-v-binokl-libo-v-pritsel-1036151731.html

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