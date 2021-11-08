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В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице
В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице
На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы после замены водопровода, канализации и... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T16:10+0300
2021-11-08T16:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Работы по асфальтированию трех улиц Сухума планируют завершить в середине декабря, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Руслан Авидзба."Что касается асфальтирования, скорее всего, работы завершатся к середине декабря. В любом случае укладка бордюрных камней занимает определенное время и, соответственно, нужно время на планировку и подготовку асфальтного покрытия", – отметил он.Он уточнил, что к асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской приступят после того, как там установят бордюры."Работы по укладке бордюров уже начались. В первую очередь на улице Абазинская, почти дошли до улицы Лакоба, остается дойти до улицы Ардзинба. Учитывая, что погода благоприятная, но есть много факторов, которые на это влияют (время исполнения заказа - прим.), в любом случае планируем завершить в течение одного или полутора месяцев", – сказал Авидзба.Параллельно идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.Ранее пресс-служба администрации Сухума сообщала, что на улице Абазинская также скоро появятся парковочные места. Городские власти решили обустроить специальные места для парковки, с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/v-sukhume-zaasfaltirovali-dva-tsentralnykh-perekrestka-1036235208.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/na-ulitse-abazinskoy-v-sukhume-poyavyatsya-mesta-dlya-parkovki-1036235407.html
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сухум, ремонт, улицы

В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице

16:10 08.11.2021 (обновлено: 16:35 08.11.2021)
© Foto / Сайт администрации города Сухум Беслан Эшба проверил ход работ по укладке бордюрных камней на улице Абазинская
Беслан Эшба проверил ход работ по укладке бордюрных камней на улице Абазинская - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Foto / Сайт администрации города Сухум
На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы после замены водопровода, канализации и коммуникаций по Инвестпрограмме.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Работы по асфальтированию трех улиц Сухума планируют завершить в середине декабря, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Руслан Авидзба.
"Что касается асфальтирования, скорее всего, работы завершатся к середине декабря. В любом случае укладка бордюрных камней занимает определенное время и, соответственно, нужно время на планировку и подготовку асфальтного покрытия", – отметил он.
Асфальтирование перекрестков в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
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В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
08:45
Он уточнил, что к асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской приступят после того, как там установят бордюры.
"Работы по укладке бордюров уже начались. В первую очередь на улице Абазинская, почти дошли до улицы Лакоба, остается дойти до улицы Ардзинба. Учитывая, что погода благоприятная, но есть много факторов, которые на это влияют (время исполнения заказа - прим.), в любом случае планируем завершить в течение одного или полутора месяцев", – сказал Авидзба.
Параллельно идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.
Ранее пресс-служба администрации Сухума сообщала, что на улице Абазинская также скоро появятся парковочные места. Городские власти решили обустроить специальные места для парковки, с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей.
Укладка бордюрных камней на улице Абазинская - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
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На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки
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