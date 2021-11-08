https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/v-administratsii-sukhuma-utochnili-sroki-zaversheniya-remonta-trekh-ulits-v-stolitse-1036242851.html

В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице

В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице

На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы после замены водопровода, канализации и... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T16:10+0300

2021-11-08T16:10+0300

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в абхазии

сухум

ремонт

улицы

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Работы по асфальтированию трех улиц Сухума планируют завершить в середине декабря, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Руслан Авидзба."Что касается асфальтирования, скорее всего, работы завершатся к середине декабря. В любом случае укладка бордюрных камней занимает определенное время и, соответственно, нужно время на планировку и подготовку асфальтного покрытия", – отметил он.Он уточнил, что к асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской приступят после того, как там установят бордюры."Работы по укладке бордюров уже начались. В первую очередь на улице Абазинская, почти дошли до улицы Лакоба, остается дойти до улицы Ардзинба. Учитывая, что погода благоприятная, но есть много факторов, которые на это влияют (время исполнения заказа - прим.), в любом случае планируем завершить в течение одного или полутора месяцев", – сказал Авидзба.Параллельно идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.Ранее пресс-служба администрации Сухума сообщала, что на улице Абазинская также скоро появятся парковочные места. Городские власти решили обустроить специальные места для парковки, с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/v-sukhume-zaasfaltirovali-dva-tsentralnykh-perekrestka-1036235208.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/na-ulitse-abazinskoy-v-sukhume-poyavyatsya-mesta-dlya-parkovki-1036235407.html

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сухум, ремонт, улицы