https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/upolnomochennyy-po-pravam-rebenka-problema-sirotstva-aktualna-i-dlya-abkhazii-1036260997.html

Уполномоченный по правам ребенка: проблема сиротства актуальна и для Абхазии

Уполномоченный по правам ребенка: проблема сиротства актуальна и для Абхазии

На сегодняшний день в Абхазии нет ни одного детского дома, однако, по словам детского омбудсмена, это не говорит о том, что в республике нет сирот, оставшихся... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T19:46+0300

2021-11-09T19:46+0300

2021-11-09T19:47+0300

в абхазии

новости

детский омбудсмен

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СУХУМ, 9 нояб - Sputnik. Проблема сиротства актуальна и для Абхазии, в республике официально на учете стоят 29 безнадзорных детей, об этом во Всемирный день сиротства, 9 ноября, рассказала в эфире радио Sputnik Уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии Мактина Джинджолия."Хоть и считается, что в традиционных обществах не бывает детей-сирот, что детей забирают близкие родственники или соседи, однако не всегда происходит. Если исходить из данных, которые предоставляет Служба социальной поддержки детей и семей, то у них в общем под опекой находится порядка 600 семей различных категорий, из них 29 детей они относят к категории безнадзорных. У этих детей родители живы, есть полные семьи, есть неполные семьи, есть те, у кого есть опекун. Но эти взрослые не выполняют свои обязательства, обязанности родителей, то есть дети безнадзорные. Тут необходимо отметить, что эти данные неполные, они не отражают реальную ситуацию, таких детей может быть намного больше. Я уверена, что намного больше, потому что социальная служба не выявляет такие случаи, она реагирует на сигналы, которые поступают к ним и, соответственно, они оказывают социальное сопровождение. Но реальных случаев намного больше", - отметила Джинджолия.По ее словам, проблем в сфере детства достаточно много, и "все случаи нарушения прав ребенка, которые представлены в мире, есть и в Абхазии". Поэтому, как считает детский омбудсмен, проблема требует особого внимания со стороны государства и общества."У нас по статистике возможно будет меньше случаев сиротства (по сравнению с другими странами - прим.), но они есть. Если они представлены, значит, нужно на них реагировать", - уверена детский омбудсмен.При этом, как считает Джинджолия, в республике нет нужды в детских домах, но альтернативные формы опекунства необходимы. В пример она приводит дома, в которых сохраняются близкие к семейной обстановке отношения "для того, чтобы ребенок вырос полноценным и психически здоровым".По мнению Джинджолия, Абхазии необходим и кризисный центр, где ребенок не будет постоянно находиться, но может временно изолироваться.Законодательство в части поддержки безнадзорных детей, по мнению детскго омбудсмена, несовершенное, хоть в 2020 году и появился закон по профилактике безнадзорности и детской преступности.Еще одной проблемой в сфере детства Джинджолия назвала мизерные пособия. К тому же, поддержка семей с ребенком-инвалидом сокращается по исполнению им 16 лет."Семья, где есть ребенок с инвалидностью получает три тысячи рублей в месяц, а когда ребенку исполняется 16 лет сумма пособия сокращается на 500 рублей. Получается, что по истечении 16 лет на содержание ребенка нужно меньше денег. Мне кажется, это какой-то дискриминационный закон. Много матерей одиночек с ребенком-инвалидом, они вынуждены сидеть с ребенком. Пособие по инвалидности в три тысячи рублей тоже имеет большое значение. Да, ребенок вырастает, но расходов меньше не становится", - добавляет Мактина Джинджолия.Уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии намерена поднять этот вопрос на государственном уровне так же, как и вопрос об увеличении пособия по инвалидности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/dzhindzholiya-traditsii-ne-vedut-k-tomu-chto-prava-rebenka-ne-narushayutsya-v-abkhazii-1036257794.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/takie-obstoyatelstva-shakryl-i-elerdzhiya-o-problemakh-demografii-v-abkhazii--1036220271.html

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новости, детский омбудсмен