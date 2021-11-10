https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-gudautskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-ob-ispolnenii-byudzheta-1036267953.html
Глава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
Глава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание в администрации Гудаутского района в среду, 10 ноября. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T13:05+0300
2021-11-10T13:05+0300
2021-11-10T13:52+0300
в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
бюджет
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ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания доложил, что за десять месяцев текущего года бюджет района исполнен более чем на 121%, при плане в 370 миллионов рублей поступило 447 миллионов.Рицинский парк пополнил бюджет района на 63 миллиона рублей, при плане в 43 миллиона. Новоафонская пещера пополнила бюджет на 40 миллионов 350 тысяч рублей, при плане в 31 миллион. По словам главы района, в настоящее время в рамках Инвестиционной программы проводятся работы по организации водоснабжения в селах района и в городе Гудаута, а также работы по укладке асфальта. Всего в 2021 году в рамках Инвестпрограммы было проведено работ более чем на 152 миллиона рублей.При этом глава государства отметил, что инвестиционные проекты в Гудаутском районе реализуются в целом на 977 миллионов рублей. По словам начальника УКС Тимура Агрба, по Гудаутскому району отставание по освоению инвестиционных средств составляет 30 миллионов рублей. Агрба также добавил, что произошел резкий скачок цен на материалы, которые необходимы для выполнения Инвестиционной программы.Баграт Боджгуа также отметил, что из резервного фонда президента Гудаутскому ковидному госпиталю перечислено 35 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение медикаментов и кислорода для больных с COVID-19.При этом он сообщил, что в течение года в ковидный госпиталь в Гудауте поступил 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2021-god-1036181149.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/glava-uks-otchitalsya-o-khode-realizatsii-investprogrammy-2020-2022-godov-1036017760.html
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гудаутский район, аслан бжания, бюджет
Глава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
13:05 10.11.2021 (обновлено: 13:52 10.11.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание в администрации Гудаутского района в среду, 10 ноября.
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания доложил, что за десять месяцев текущего года бюджет района исполнен более чем на 121%, при плане в 370 миллионов рублей поступило 447 миллионов.
Рицинский парк пополнил бюджет района на 63 миллиона рублей, при плане в 43 миллиона. Новоафонская пещера пополнила бюджет на 40 миллионов 350 тысяч рублей, при плане в 31 миллион.
Рицинский парк за десять месяцев 2021 года посетило 688 439 человек, Новоафонскую пещеру 416 037 человек.
По словам главы района, в настоящее время в рамках Инвестиционной программы проводятся работы по организации водоснабжения в селах района и в городе Гудаута, а также работы по укладке асфальта. Всего в 2021 году в рамках Инвестпрограммы было проведено работ более чем на 152 миллиона рублей.
При этом глава государства отметил, что инвестиционные проекты в Гудаутском районе реализуются в целом на 977 миллионов рублей.
По словам начальника УКС Тимура Агрба, по Гудаутскому району отставание по освоению инвестиционных средств составляет 30 миллионов рублей. Агрба также добавил, что произошел резкий скачок цен на материалы, которые необходимы для выполнения Инвестиционной программы.
Баграт Боджгуа также отметил, что из резервного фонда президента Гудаутскому ковидному госпиталю перечислено 35 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение медикаментов и кислорода для больных с COVID-19.
При этом он сообщил, что в течение года в ковидный госпиталь в Гудауте поступил 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.